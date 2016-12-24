В САРАНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧМ-2018

«Я верила врачам!»
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию
Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков
«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...
В пресс-центре Дома печати состоялся брифинг, посвященный организации транспортного движения в Саранске во время проведения матчей на стадионе...
К концу лета стоимость полиса ОСАГО резко возрастет
В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела...
Слово «сталкер» давно и прочно закрепилось в нашем лексиконе, но его значение понятно не каждому. Старшее поколение наверняка вспомнит об...
Одна из главных задач в развитии нашей страны - это улучшение демографической ситуации. И далеко не последнюю роль в этом играет качество...