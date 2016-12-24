В САРАНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧМ-2018

31 мая в Саранске открылся первый официальный магазин Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя Правительства Республики Мордовия Алексей Меркушкин и генеральный директор АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018» Алексей Плешачков.

«Мы искренне рады пригласить всех болельщиков в первый официальный магазин FIFA в нашем городе. Посетителей ждут привлекательные товары, каждый из них станет отличным сувениром в память о грандиозном футбольном событии, которое совсем скоро будет принимать наш любимый город, - подчеркнул Алексей Меркушкин. - Ассортимент товаров весьма разнообразен, что позволит удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей. На полках магазина можно найти все необходимые атрибуты для похода на стадион. Стоит отметить и тот факт, что нам определенно повезло с расположением магазина. Он находится в самом центре города, в шаговой доступности от его главных достопримечательностей. Это позволит как жителям, так и гостям столицы Мордовии приобрести для себя частичку Чемпионата, например, во время Фестиваля болельщиков FIFA, события которого будут разворачиваться практически по соседству - на Советской площади».

«Официальный магазин в Саранске, как и во всех городах-организаторах ЧМ-2018, оформлен при помощи уникальных визуальных образов, специально разработанных Международной федерацией футбола, - отметил Алексей Плешачков. - Неповторимый дизайн помогает болельщику почувствовать атмосферу чемпионата уже на пороге магазина. Ключевыми позициями ассортимента для официальных магазинов в Саранске станет фирменная одежда с символикой мундиаля, которая, что важно, производится непосредственно на территории России. Практика других городов показывает, что наибольшей популярностью пользуются футболки с изображением Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA и с изображением волка Забиваки - официального талисмана турнира. Но чем ближе чемпионат, тем выше интерес со стороны любителей футбола к данной тематической продукции в целом».

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА