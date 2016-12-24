Оценить качество услуг Кадастровой палаты по Республике Мордовия можно на портале «Ваш контроль»

Оставить отзыв, предложение или оценить государственные услуги, оказанные специалистами регионального филиала ФГБУ "ФКП Росреестра", можно на портале мониторинга качества государственных услуг "Ваш контроль" (vashkontrol.ru).

Суть процедуры проста - необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать учреждение, в котором была оказана услуга, выбрать услугу и оценить ее качество, ответив на небольшое число предложенных вопросов. Отметим, что на каждый отзыв на сайте "Ваш контроль" государственный орган размещает ответ с обоснованием и принятыми мерами, если они необходимы.

Кроме того, Вы можете оценить качество оказания государственных услуг с помощью бесплатного смс-сообщения. Для этого при обращении в МФЦ нужно оставить свой номер телефона, после чего на него придет смс-сообщение. Полученную государственную услугу заявитель может оценить по пятибалльной шкале.



