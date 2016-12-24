Оценить качество услуг Кадастровой палаты по Республике Мордовия можно на портале «Ваш контроль»

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Оставить отзыв, предложение или оценить государственные услуги, оказанные специалистами регионального филиала ФГБУ "ФКП Росреестра", можно на портале мониторинга качества государственных услуг "Ваш контроль" (vashkontrol.ru).
Суть процедуры проста - необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать учреждение, в котором была оказана услуга, выбрать услугу и оценить ее качество, ответив на небольшое число предложенных вопросов. Отметим, что на каждый отзыв на сайте "Ваш контроль" государственный орган размещает ответ с обоснованием и принятыми мерами, если они необходимы.
Кроме того, Вы можете оценить качество оказания государственных услуг с помощью бесплатного смс-сообщения. Для этого при обращении в МФЦ нужно оставить свой номер телефона, после чего на него придет смс-сообщение. Полученную государственную услугу заявитель может оценить по пятибалльной шкале.
Одна из главных задач в развитии нашей страны - это улучшение демографической ситуации. И далеко не последнюю роль в этом играет качество...
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