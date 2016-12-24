Информацию о перекрытии дорог в дни чемпионата мира доведут до каждого горожанина

Перекрытие нескольких дорог в городе приносит неудобства как автолюбителям, так и гражданам, пользующимся общественным транспортом. Тем не менее к этому нужно быть готовым во время матчей мирового футбольного первенства.

- К третьему тестовому матчу была проделана большая информационная работа, - заявил на планерке Глава города Петр Тултаев. - И сейчас у людей стало больше понимания. Однако эту работу нужно усилить. Информация по ограничениям во время фестиваля болельщиков, в дни матчей и по въезду в город придет в каждую квартиру с квитанциями за жилищно-коммунальные услуги, а также будет передана родителям через их детей - воспитанников детских садов и школ. Информационные материалы о вводимых ограничениях получат жители более 155 тысяч квартир и частных домов! Жителям города будут направлены смс-сообщения о вводимых ограничениях движения в Саранске.

То, что мы перекрываем дороги, не значит, что к нам не смогут приехать гости на личном авто из других городов. Мы с радостью примем всех! У нас есть перехватывающие охраняемые парковки, оборудованные камерами видеонаблюдения. Свои машины приезжающие смогут оставить там, а до центра города бесплатно добраться на автобусах. На автомобилях с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, собственниками которых являются юридические и физические лица, зарегистрированные на территории Республики Мордовия, въезд в Саранск никто не ограничивает.

А вот большегрузному транспорту въезд в город будет ограничен. Он сможет миновать Саранск по объездным маршрутам. Всю информацию о вводимых ограничениях необходимо направить большим и малым предприятиям. Очевидно одно - лучше завезти необходимые товары в магазины, аптеки и другие торговые организации, которые попадают в периметр ограничений, за день до введения ограничений. В этом случае никто чинить препятствий не будет!

Вся актуальная информация об ограничениях движения и схемы объезда размещены на официальном сайте Администрации городского округа Саранск (http://adm-saransk.ru) в разделе «Главная новость». Нормативно-правовые акты, регламентирующие введение ограничений, и схемы движения размещены в разделе «Ограничение движения на время проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018» на главной странице справа и доступны по ссылке: http://adm-saransk.ru/other/FIFA/index.php.

Также Петр Тултаев напомнил, что в дни матчей чемпионата мира проезд в общественном транспорте будет бесплатным для всех категорий граждан, причем возить горожан за спасибо будет и муниципальный, и частный транспорт.

- Но это не значит, что бесплатно можно будет ездить весь месяц, - заметил Петр Тултаев. - Развозить горожан и гостей Республики Мордовия, не взимая платы за проезд, будут только 4 дня - 16, 19, 25 и 28 июня!

Напомним, в Саранске состоятся четыре игры. 16 июня на стадионе «Мордовия Арена» сыграют Перу и Дания, игра начнется в 19.00. 19 июня встретятся Колумбия и Япония, начало в 15.00. Иран и Португалия сыграют 25 июня, начало в 21.00. 28 июня на поле саранского стадиона в 21.00 будут играть Панама и Тунис.