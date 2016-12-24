Виктория Полторак:«Торт на завтрак - это энергия, а не лишний вес»

Виктория Полторак, звезда сериалов «Троцкий», «Девочки не сдаются», «Опасные связи», снова сыграла роль красивой, независимой и сильной женщины - в новом сериале «Версия» на телеканале «Россия». Ее героиня - старший лейтенант Наталья Борха, она работает в «Подразделении N» - особой группе при Главном управлении внутренних дел Москвы - и вместе с коллегами-мужчинами расследует самые сложные и запутанные дела. В прошлом героиня Виктории - хирург, мастер восточных единоборств и офицер ОМОНа. Понятно, что получить такую роль может только актриса, которая находится в прекрасной физической форме. Оказалось, что у Виктории тоже богатое на профессии прошлое. До того как стать известной актрисой, она была успешным фитнес-тренером: ее воспитанники добивались самых высоких результатов в «построении тела». И сейчас Виктория, поддерживая себя в прекрасной форме, пользуется особой системой питания и «фитнес-наработками». Самыми действенными из них актриса поделилась с нашими читателями.

- Виктория, после окончания театрального вуза вам пришлось работать фитнес-тренером. Сейчас спорт в чем-то вам помогает?

- Помогает бороться со моим самым главным пороком - ленью! (Смеется.) С ним я буду бороться постоянно. Потому что лень проникает во все сферы жизни. Даже в кулинарию.

- Это как?

- Сейчас объясню. Вот я люблю готовить. Но если начинаю есть, что называется, от души, тут же чудовищно поправляюсь! И когда я наконец-то нашла прекрасного массажиста, он прямо мне сказал: «Вика, тебе никогда нельзя срываться!». Если вчера я съела лишнего, то сегодня утром увижу последствия этого. Как-то был в моей жизни короткий отрезок времени, когда я вдруг захотела, приготовив прекрасный ужин, просто так садиться вечером у телевизора, смотреть какой-нибудь сериал, разговаривать о жизни - и есть... Этот счастливый период был недолгим, но я успела поправиться на 12 килограммов. И не могла их сбросить года полтора! И вот эти лишние килограммы колоссально изменили мою жизнь.

- Каким образом?

- В тот момент меня отчислили из университета, потому что я поступала учиться как «героиня», а через три месяца превратилась в «характерную героиню». А «характерная героиня» была мне не свойственна, и чтобы в нее вжиться, нужно было время. И его нужно было гораздо больше, чем на то, чтобы вернуться к самой себе.

- Да еще же нужно «согласиться» со своим новым телом…

- А что это такое - согласиться? Перестать видеть отражение стройной фигуры в зеркале, перестать радоваться тому, как хорошо сидит на тебе одежда? Когда я работала фитнес-тренером, так говорила своим ученицам: «Кусок торта, съеденный на ночь, никогда не компенсирует тех эмоций, которые ты получаешь, примеряя и покупая красивые вещи, которые идеально сидят». Это тот момент, когда ты себе нравишься, он вызывает самые положительные и продолжительные эмоции. Или когда ты идешь по пляжу с двумя дочерьми, одной 15, а другой 8, а у тебя при этом кубики пресса на животе…

- Это же тяжелый и систематический труд - наращивать кубики…

- Да, это труд. Но вовсе не результат того, что я каждый вечер «скручиваюсь», выполняя упражнения на пресс. Открою секрет: пресс можно «сделать» один раз, посвятив этому примерно полгода. И больше никогда к этому вопросу не возвращаться - если в дальнейшем правильно питаться. В принципе, если человек будет правильно питаться, у него всегда будет красивый живот. У вас может быть самый прекрасный «прокаченный» живот, с кубиками теми самыми, но их никто никогда не увидит за слоем жира. И вот я уже много лет держу баланс между мышечной массой и жировой прослойкой и при этом позволяю себе есть все.

- Виктория, а вот с этого момента поподробнее, пожалуйста! Все бы хотели так выглядеть - и есть всё!

- Открою еще один секрет: почему от меня никогда не уходили мои ученики, когда я работала тренером. Потому что я всем говорила, что можно есть всё. Я никогда ничего не запрещала из продуктов.

- И ваши ученицы при этом худели?

- Да, ели всё и худели. И я ела всё и поддерживала свой вес.

- Так в чем же секрет?!

- В том, сколько ты ешь и во сколько. Когда ты говоришь себе: «Я больше не съем ни кусочка торта» - это стресс. А когда ты понимаешь, что очень хочешь съесть торт, но уже девять часов вечера, то просто говоришь себе: «Съешь его, пожалуйста, завтра утром!». И спокойно идешь спать. А утром просыпаешься в прекрасном настроении, потому что тебя ждет твой торт. Съедаешь кусочек на завтрак - и весь день ты заряжен энергией!

- А если съешь вечером?

- То торт «уйдет» в бедра, увеличив их объем.

- Схема, в общем, простая…

- Очень простая! На любом дне рождения, который празднуется вечером, попросите завернуть ваш десерт с собой. А утром съешьте его за здоровье хозяина. Ему - приятно, вам - польза. Я постоянно прихожу домой с торжеств с тортиком. И никто меня в этом не упрекнул. Сейчас такое время, что все эту ситуацию правильно поймут, тут даже оправдываться не нужно.

- Виктория, подскажите, а как создать оптимальный рацион на день? Что нужно учитывать?

- Я не люблю обманывать, поэтому не могу рассказать про рацион «один на всех». К своему балансу я шла десять лет. Сначала я сорвалась и набрала лишний вес, потом у меня были скачки - то совсем ничего не ела, то ела три раза в день, потом перешла на шестиразовое питание, но совсем по чуть-чуть. То есть вариантов очень много. И «твой» - это тот, который работает именно на тебе.

- А какие принципы вы для себя выработали?

- Я не ем красное мясо. До 25 лет оно, может, и нужно нашему организму, так как человек растет, и так далее. А вот в более старшем возрасте польза сомнительная, да и обмен веществ в организме уже другой. Потребность человека в животном белке выглядит так: в неделю достаточно съедать кусочек мяса размером со спичечный коробок. В неделю! А не три шампура шашлыков на выходные и по котлете в будни.

- То есть ваш секрет стройной фигуры исключительно в балансе рациона?

- И только в этом! Да, организму много чего надо. Вопрос в том - сколько ему всего этого надо? После 25 лет наши потребности в «строительном» материале сильно уменьшаются: всё, мы выросли! А если пренебрегать своим возрастом, есть все подряд, как в молодости, то не нужно потом спрашивать: откуда ранние морщины, прыщи, выпадение волос и так далее… Все это - от излишеств, в том числе и мясных.

- Ваши дочки едят то же, что и вы? Или у них свой рацион, для растущих организмов?

- Дети живут со мной постоянно, они смотрят, что ем я, и питаются так же. Потому что они знают, что я употреблю только полезную еду. И все вместе мы не едим не полезную - например, чипсы, лимонады. Но не потому, что я их убеждаю, что это вредно. Просто я не ем - и они не едят. У моей старшей дочери в 13 лет случился гормональный всплеск. Она приехала от бабушки после летних каникул с весом 65 килограммов. Я не делала акцента на том, что это не симпатично, или что-то в этом роде - просто рассказала, какие могут быть последствия, если с этого возраста не начать внимательно относиться к тому, что и сколько ты ешь. И как качество ее жизни может измениться - не в лучшую, конечно, сторону. И дочь Валерия похудела за год на десять килограммов, не объявляя никаких диет. В какой-то момент спросила: «Мама, сколько ты весишь?». Я сказала, что мой вес - 54 килограмма. «А у меня - 53, - сказала она. - И я никогда не буду весить больше, чем ты!». И я за вот такую здоровую конкуренцию! Вот так мы друг друга поддерживаем и подзадориваем.

- Какими рецептами пользуетесь?

- Дело не в рецептах, а в сбалансированности питания. Отсюда и выбор рецептов. Я поклонник каш. Люблю овсянку, гречневую - с молоком. Просто каша - это углеводы плюс микроэлементы: железо, например, если это гречка. А с молоком - это всегда сбалансированный продукт по белкам, жирам и углеводам. И такой завтрак не просто насыщает, а раскручивает обмен веществ - чтобы то, что потом в течение дня будет съедено, быстрее и полноценнее усвоилось. А если с утра выпить только чашечку кофе или чая, то обменные процессы, наоборот, замедлятся. И в течение дня организм будет настроен на накопление, на запас.

- То есть каша - это ритм на весь день?

- Именно! Это как залить хороший бензин в хорошую машину. Можно, конечно, залить и плохой, но тогда машина будет часто ломаться и прослужит недолго! (Смеется.)

- Хорошо придерживаться четкой схемы, если ты - фитнес-инструктор, на тебя люди равняются… То есть это даже обязанность такая: правильно питаться. Но если вы рано утром приехали на площадку, а съемки закончились уже ночью - какое тут сбалансированное питание может быть?

- Завтракаю я всегда дома. А на площадку мне приносят салат и много разной гадости! (Смеется.) Салат съедаю, гадость отставляю в сторону. А вообще при возможности заказываю себе диетический обед. Обычно это рыба и простой салат - например, из огурцов и помидоров без заправки. Это лучшая еда на площадке. Да и в жизни она многим принесла большую пользу. У меня было много учениц, которые мне поначалу рассказывали, что у них проблемы с обменом веществ, со временем для занятий спортом, кто-то не может похудеть после третьих родов, у кого-то «широкая кость» - да что угодно. Но я убеждена на сто процентов, что лишний, не твой вес - это проблема питания. Ты можешь тренироваться, а можешь даже и не тренироваться. Но главным все равно останется вопрос: сколько и во сколько ты ешь? Многие проблемы со здоровьем напрямую связаны с этим же. Мы хотим удовольствий, а потом за них расплачиваемся, хотя уже забыли - за что. Например, у кого-то бессонница. Почему? А может, потому, что ты ешь на ночь и запускаешь свой организм тогда, когда он должен засыпать?

- Две котлеты перед сном - и кошмар обеспечен?

- Для меня две котлеты перед сном - это и есть кошмар!

Лариса Зелинская, фото Вадима Тараканова