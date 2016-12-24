Кадастровая палата по Республике Мордовия предлагает услуги на выполнение кадастровых и землеустроительных работ

Социум

Кадастровая палата по Республике Мордовия обращает внимание граждан, предпринимателей, органов власти и местного самоуправления на возможности учреждения по внесению в кадастр достоверных сведений.

В соответствии с приказом Росреестра филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия наделен полномочиями на выполнение кадастровых и землеустроительных работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей.
Кроме того, учреждение выполняет комплексные кадастровые работы по государственным и муниципальным контрактам, а также работы по исправлению реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков.

Услуги кадастровой палаты отвечают интересам граждан, так как ее главная задача – не получение прибыли, а решение государственных и социальных задач, нормализация земельно-имущественных отношений.

Получить подробную информацию на выполнение кадастровых и землеустроительных работ можно по телефону: 79-02-24, по адресу электронной почты: zr@13.kadastr.ru, kr@13.kadastr.ru,

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