Кадастровая палата по Республике Мордовия предлагает услуги на выполнение кадастровых и землеустроительных работ

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Кадастровая палата по Республике Мордовия обращает внимание граждан, предпринимателей, органов власти и местного самоуправления на возможности учреждения по внесению в кадастр достоверных сведений.
В соответствии с приказом Росреестра филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия наделен полномочиями на выполнение кадастровых и землеустроительных работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей.
Кроме того, учреждение выполняет комплексные кадастровые работы по государственным и муниципальным контрактам, а также работы по исправлению реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков.
Услуги кадастровой палаты отвечают интересам граждан, так как ее главная задача – не получение прибыли, а решение государственных и социальных задач, нормализация земельно-имущественных отношений.
Получить подробную информацию на выполнение кадастровых и землеустроительных работ можно по телефону: 79-02-24, по адресу электронной почты: zr@13.kadastr.ru, kr@13.kadastr.ru,
Наша землячка Илона Соломонова закончила участие в музыкальном телепроекте «Песни» канала ТНТ
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