«Был ли вариант семьи с однополыми партнерами? Нет, подобное даже не обсуждалось! Мы же не в Европе!»

18-19 декабря в Москве проходил «Форум действий» Общероссийского народного фронта. Это был самый масштабный форум в истории ОНФ. В нем приняли участие свыше 4 тысяч человек: активисты и эксперты Народного фронта, представители органов власти, журналисты. На мероприятии работали шесть тематических площадок, где рассматривались современные тенденции, научные разработки и новые модели совершенствования жизнеустройства, которые могут стать определяющими в вопросах повышения качества жизни. Впечатлениями о форуме с журналистами поделились представители регионального отделения ОНФ в Республике Мордовия.

Будущее за традиционными семьями

- Больше половины участников форума - представители активной молодежи из разных регионов страны, - рассказывает Игорь Кабанов, преподаватель МГПИ им. Евсевьева и координатор региональной «Молодежки ОНФ». - Это неудивительно, ведь молодежь - это наше будущее, наша кузница кадров. С нами работали более 20 спикеров. Мы сами пробовали создавать будущее, например, с уполномоченным по правам ребенка в ролевой игре пытались определить те профессии, которые в будущем будут у мужчин и женщин. Профессии будущего - биоинженеры, программисты, педагоги, воспитатели. Участники пытались представить, какие уроки в школе со временем утратят свое значение. Очень жаркий был спор об уроках труда, одна часть зала предлагала убрать эти уроки из школьной программы, а вторая активно их отстаивала, аргументируя тем, что очень важно научить ребенка трудиться. Компромисс мы найти так и не смогли.

Также во время ролевой игры мы попытались представить, как будет выглядеть семья будущего. Во время игры было запущено онлайн-голосование в специальной группе. Выиграла полная однопоколенная семья - мама, папа и двое детей. Однопоколенная семья предполагает, что бабушки-дедушки будут жить отдельно, хотя вариант за совместное проживание разных поколений занял второе место в опросе. Был ли вариант семьи с однополыми партнерами? Нет, подобное даже не обсуждалось! Мы же не в Европе!

- Мне понравилась идея родового поместья, - продолжает тему семьи сопредседатель регионального штаба Народного фронта Олег Каштанов. - Проект предполагает, что под строительство родового поместья государством безвозмездно выдается 1-1,5 га. Дети живут в родовом поместье родителей. По достижении совершеннолетия дети могут остаться с родителями в их поместье, а могут каждый взять себе участок. Но этот дом нельзя продать - только передать по наследству. Родовое поместье - дом, в который близкие люди одной семьи стремятся вернуться. Главная идея такого проекта не просто построить дом и обнести его пятиметровым забором, а принести в культуру села нечто новое. В село приедут обеспеченные люди, состоявшиеся в профессии, они принесут с собой новые традиции, в том числе возродятся традиции совместного проведения праздников, взаимовыручки. Это поможет возродить село. Подобный проект есть в Ярославской области, думаю, такие островки родовых поместий будут появляться и в других регионах, в том числе в Мордовии.

Вопросы на контроле министра образования Васильевой

- Я была на площадке «Образование будущего», - рассказывает координатор по проектной работе регионального исполкома ОНФ Наталья Сайгачева. - Там было несколько отделений, я остановила свой выбор на секции «Формирование ответственного родителя в семье и школе». У каждого на слуху школьные проблемы, но проблемы воспитания детей озвучиваются крайне мало. Многие из нас являются родителями, но вопрос, как воспитывать своих детей (чужих мы знаем, как воспитывать!), тем не менее возникает. К сожалению, в 90-е годы была утеряна модель воспитательного процесса, и в настоящее время перед государством стоит цель - повысить роль семьи в социальной политике. Многие знают, что существуют различные родительские ассоциации и общественные организации, которые направлены на формирование семейных ценностей, но все они разрознены и не взаимодействуют.

Во время работы площадки были обозначены несколько проблем, одна из главных - отсутствие внимания к родительскому просвещению. Нет также единых методик и принципов подхода. Мне понравилось, что в обсуждении проблемы участвовали люди разных возрастов: и опытные педагоги, и среднее поколение, и даже студенты. На второй день в мероприятии приняла участие министр образования России Ольга Васильева. Она очень внимательно слушала каждого участника, многое брала на заметку, уточняла некоторые вопросы, комментировала ситуации, обещала разобраться с озвученными проблемами. Очень приятно, что власть не только внимательно слушает общественников, но и слышит.

Искать компромиссы в системе ЖКХ

Олег Каштанов поделился, что интересного было на площадке «Территория будущего».

- Здесь было несколько тем - и дороги, и благоустройство, и капитальный ремонт домов. Во многих регионах серьезная проблема - деньги жильцов не доходят до ресурсоснабжающей организации. Деньги сначала поступают в управляющую компанию, та в свою очередь не перечисляет ресурсникам, а потом УК растворяется, оставляя после себя только долги. В этом отношении в Мордовии ситуация иная. У нас платежи идут напрямую в ресурсоснабжающую организацию.

Очень поучительным был диалог с представителем бизнеса на площадке ЖКХ. Он рассказал, как должна быть поставлена работа управляющей компании с точки зрения бизнеса. В первое время мы, как потребители, не находили с ним понимания. Но в результате споров пришли к выводу: если управляющая компания будет выжимать все соки с населения, а жильцы домов будут видеть в управляющей компании врага, который только тырит деньги, - ничего хорошего не получится. Обязательно надо искать компромиссы.

Еще одна важная проблема - как сделать так, чтобы жильцы не были инертными, а принимали активное участие в управлении своего дома. Важно, чтобы люди могли контролировать движение средств на счете дома. Они должны видеть, куда уходят деньги и стоит ли выполненная работа потраченных средств. А для этого необходимо сделать счета прозрачными.

Мордовский электромобиль

- На «Форуме действий» мордовскими разработчиками был представлен электромобиль, - рассказывает Олег Каштанов. - Этот электромобиль двухместный, работает на электрической тяге, на батареях, без подзарядки может проехать до 100 км, а зарядить его можно от простой розетки в течение 4 часов. Причем автомобиль обладает хорошей проходимостью, но благодаря компактности много мест для парковки ему не надо. Наши разработчики хотели, чтобы их работу увидел Владимир Путин.

Посетив форум, Президент России в первую очередь поблагодарил активистов ОНФ за плодотворную работу. Народный фронт был создан, чтобы бороться против всякого рода казёнщины, равнодушия, расточительства, коррупции, побуждать власть активнее откликаться на нужды и запросы граждан, помогать людям отстаивать правду и справедливость.

Также Владимир Путин отметил, что мы должны быть лидерами в знаниях, интеллекте, социальном и культурном развитии и при этом, конечно, сохранить самобытность, опираться на лучшие традиции. Эти задачи - на годы вперёд. И нам нельзя оступиться, сбиться с выбранного курса, иначе вновь придётся всё начинать практически с нуля.