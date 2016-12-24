Петр Тултаев: «Мы всегда говорим правду, какой бы горькой она ни была»

12 декабря - день, когда каждый житель страны может задать вопрос о наболевшем представителям власти разного уровня. Начиная с 2013 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан. К Главе городского округа Саранск Петру Тултаеву на прием и записывались заранее, и в течение дня приходили без предварительной записи. Градоначальник всегда открыт для диалога и не боится больных вопросов, которые в таких случаях звучат чаще всего. В самом начале приема Петр Тултаев задал тон работе: «Будем работать до тех пор, пока не примем последнего посетителя!».

Первая заявительница обратилась с просьбой посодействовать в изменении сроков капитального ремонта дома. Татьяна Дукашина начала своё обращение к Главе города с выражения благодарности за ремонт асфальтобетонного покрытия во дворе дома № 27 по улице Гожувской. Уже затем последовали просьбы. «Я пришла к Вам, Петр Николаевич, потому что без Вашей помощи и слова никак! Дом у нас пожилой, ему 40 лет. Со дня постройки лифт с первого этажа у нас не ездит, всем приходится подниматься на второй и начинать движение оттуда. Кроме того, он требует ремонта. А по плану замена лифта в рамках капитального ремонта у нас запланирована на 2020 год, кровли - на 2019-й. Мы не можем дальше мучиться!» - рассказала представитель собственников. Руководители всех служб, ответственных за озвученный вопрос, были в курсе проблемы. Была проведена экспертиза работоспособности лифтового оборудования, дано заключение о том, что эксплуатация лифта безопасна до 2020 года и переживать не стоит. Также выяснилось, что движение лифта со второго этажа предусмотрено проектом дома, в связи с тем что приямок шахты там отсутствует. После долгого обсуждения проблемы с согласия представителя собственников было решено рассмотреть возможность поменять год ремонта кровли на год замены лифтового оборудования. «В 2019 году будем решать лифтовой вопрос вашего МКД с возможностью начала движения с 1-го этажа. В ближайшее время будет изучен проект дома, а в дальнейшем - заказана проектно-сметная документация», - резюмировал Петр Тултаев.

Обращения о переносе сроков капитального ремонта того или иного дома на более раннее время - самый актуальный вопрос приема текущего года. В связи с этим мэр Саранска пообещал посетителям, которые обратились с подобной просьбой, что в ближайшее время встретится с руководством НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и будет принято окончательное решение по переносу сроков на более ранние или замены одного вида работ на другие.

«Мы с Вами же недавно виделись! Вы меня каждое утро встречаете!» - такими словами приветствовал очередного посетителя Глава города. Оказалось, что Валерий Уланов пришел поблагодарить Петра Тултаева за положительное решение вопроса, которое устроило заявителя. Галина Соколова, проживающая в доме № 74 по улице Полежаева, на обещания и уверения мэра, что в следующем году их двор преобразится, протестовала: «Мне не верится, что это будет!». Петр Тултаев и в этом случае взял вину за недоверие на себя: «Отчасти мы, чиновники, виноваты, отчасти - натура человеческая: пока не увидим, не поверим. Мы обещаем, что все будет сделано!». Глава районной администрации при посетительнице получил поручение: держать вопросы этого дома на особом контроле.

Лариса Казанина на прием к Главе Саранска пришла по просьбе брата, так и заявила: «Спасаю брата!». Как выяснилось, жизнь ее родственника вне опасности. Посетительница рассказала, что офис компании, где работает ее брат, находится в подвальном помещении дома № 44 по улице Пролетарской. Уже более 6 лет эти торговые помещения затапливают талые и дождевые воды. Руководители соответствующих структурных подразделений пояснили, что подтопление происходит из-за постоянного засора уличной канализации. И в первую очередь нужно перекладывать канализацию там, затем решать вопрос с дренажем указанного дома. В этом случае вопрос будет снят. Глава города дал поручение разобраться и выйти на место для более детального изучения проблемы. На этом у заявительницы проблемы не закончились. Она посетовала на протекающую шатровую крышу в доме № 1 по улице Комарова и забитые водосточные трубы. «Шатровая крыша есть шатровая. Даже если она старая, ее можно качественно отремонтировать, заменив шифер. Вам это сделают», - сказал Петр Тултаев. Лариса Казанина озадачила Петра Тултаева еще одной жалобой: рядом с их домом в магазине «София» продают так называемые фанфурики. Злоупотребляющие алкоголем устраивают настоящие «банкеты» во дворе их дома. Заканчиваются, конечно же, эти «торжества» драками, пьяными разборками. «Я не хочу смотреть на это безобразие больше!» - категорично заявила посетительница. «Не мы даем разрешения. И мы не можем закрыть торговую точку. Даже меры никакие принять не можем со своей стороны, потому что нас затем накажут за воспрепятствование малому бизнесу. Но вместе с тем мы не сидим сложа руки. Совместно с полицией этот магазин возьмем на контроль и посмотрим, что можно сделать. Будет очень хорошо, если жители дома напишут заявления в полицию и прокуратуру. У правоохранительных органов будут основания для проверок», - сказал градоначальник.

В этот день Главе Саранска пришлось разбираться и в сложных перипетиях отношений между жильцами и домкомами, старыми и новыми председателями ТСЖ, вникать в тонкости противостояния противников парковки возле подъезда и водителей, не желающих ставить машину на общедомовой парковке, обсуждать вопросы межнациональных отношений в Мордовии. А сколько «заманчивых» предложений от посетителей прозвучало в этот день! Заявители не раз повторяли: «Давайте забудем про решение суда!». Петр Тултаев в таких случаях всегда отмечает, что суд - это последняя инстанция, как он решит, так и будет. Однако в этот день чаще всего заявители уходили с приподнятым настроением уже от того, что за решение их вопроса хлопочет сам мэр. Так случилось и с Марией Аверкиной, которую Петр Тултаев узнал без представления. На улице Ахромеева в поселке Николаевка нет газоснабжения. Посетительница представила свой план решения вопроса, выслушала представителей городской администрации. После бурных и долгих обсуждений стороны пришли к консенсусу: в течение недели ответственные лица тщательно изучат вопрос и представят «дорожную карту» Петру Тултаеву, после этого будет принято окончательное решение. «Вы будете первыми гостями в моем доме! А пока там жить без газа невозможно - это хибара», - сказала Мария Аверкина. Глава города возразил собеседнице, что их дома не хибары, а настоящие дворцы. Петр Тултаев пообещал, что этот вопрос обязательно разрешится.

В завершение приема Глава города отметил, что людям всегда нужно говорить правду и пустые обещания давать не следует: «Конечно, когда мы говорим, что это сделать сейчас не можем, людям не нравится. Можно сказать, что чиновники черствые и бездушные, но это далеко не так. Мы, со своей стороны, всегда говорим правду, какой бы горькой она ни была».

В этот день ответить на тревожащие жителей вопросы готовы были все должностные лица администрации города в рамках компетенции. Причем спросить представителей власти можно было как лично, так и в режиме видео- или аудиосвязи. Своим правом задать вопрос в этот день воспользовались 32 человека.