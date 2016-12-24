«Несчастный случай на производстве с летальным исходом - это миллион рублей! И за эти деньги начинается драка»

Проект «Прямые выплаты»

- С 1 июля 2016 года в республике перешли на прямые выплаты, и мы докладывали, насколько тяжело это было. Хочу сказать, что за все время не было ни одного срыва, ни одного критического момента, связанного с невыплатой пособия по тому или иному направлению, - сообщила на брифинге для журналистов управляющий регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РМ Людмила Иванова. - Этот проект защищает работающих граждан даже в случаях банкротств или сложного экономического состояния предприятий, снижает риск социальной напряженности. Люди получают гарантированные пособия своевременно. Мы выплачиваем пособие по временной нетрудоспособности, пособие по рождению ребенка, выплачиваем 140 дней декретных, уход за ребёнком до 1,5 лет, женщинам - за постановку на учет в консультации на раннем сроке, на погребение работающих граждан. Все эти пособия выплачиваются вовремя. Для нас это очень важно. Больше скажу. 12 декабря, когда был всероссийский прием граждан по вопросам, к нам никто не обратился! Это вселяет оптимизм.

Мордовия - лидер по внедрению электронного больничного

- С 1 июля 2017 года мы начали переход с бумажных носителей по выплате больничных листов на электронные больничные, - продолжает Людмила Иванова. - С одной стороны, нам нужно было 56 лечебных учреждений перевести на формат электронного больничного листа, и здесь были определенные сложности. Это и подготовка самих врачей, и наличие электронной подписи. Мы работали вместе с Министерством здравоохранения, со всей общественностью лечебных учреждений, со страхователями. Сегодня я могу сказать, что в настоящее время 53 медицинские организации из 56 выдают листки нетрудоспособности в электронном виде. Сегодня уже 20% всех больничных (а это 14000) - на электронном носителе. Среди предприятий лидер - «Элетровыпрямитель».

И хотя мы начали внедрять электронные листы нетрудоспособности только в июле, уже в августе заняли лидирующие позиции в Российской Федерации. И это несмотря на то, что две территории России (Белгород и Астрахань) уже два года были в этом проекте! С августа и по сегодняшний день мы абсолютные лидеры по внедрению электронного больничного листа. На всероссийском совещании органов Фонда социального страхования РФ нам даже был вручен диплом первой степени. Это значит, что мы на правильном пути - нас слышат и страхователи, и руководители лечебных учреждений.

Что дают электронные больничные листы? Во-первых, оформление больничного листа происходит гораздо быстрее. Во-вторых, стало легче работать бухгалтерским работникам на местах. Никакой сумятицы или задержки в выплатах электронные больничные не несут. Есть вопросы, как оформить электронный больничный, например, обязательное условие - наличие СНИЛСа, но это все рабочие моменты, а мы всего лишь пять месяцев работаем по-новому. Почему я с радостью обо всем этом говорю? Понимаете, есть крупные города - Москва, Санк-Петербург, и все считают, что там живут продвинутые люди, там все по-современному, у них давно все на цифре, а мы - обычная провинция. Но Мордовия показала, что регионы не вчерашний день, мы спокойно работаем в новой системе. Сегодня нас пугают, что с 2018 года будет цифровое правительство, цифровая экономика, но мы достаточно надежно переходим на эту цифру, даем возможность людям быстрее пользоваться всеми современными технологиями.

Все пособия, которые выплачивает Фонд социального страхования, идут через зарплатную карточку. 97% всех пособий, которые получают жители Мордовии, поступают именно на банковскую карту. Оставшиеся 3% получают средства через Почту России. Может, человеку не хватает общения, он общается с почтальоном - это его право, его выбор, мы вообще против одиночества.

150 миллионов - на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации

- Фонд социального страхования занимается и обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Буквально 10 лет назад, когда мы только начинали этот проект, у нас было порядка 25-30 миллионов на эти цели. В этом году у нас уже 150 миллионов рублей из федерального бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (слуховые аппараты, костыли, трости, коляски, абсорбирующее белье, ортезы, протезы). Я не могу сказать, что этот год прошел блестяще, наше региональное отделение, к сожалению, зависимо от федерального бюджета. Помимо поступления средств должны быть вовремя проведены конкурсные процедуры. И они порой нас выбивают. Например, в июле - августе нам не удалось в полном объеме обеспечить людей абсорбирующим бельем. Люди, конечно, правильно возмущались. Но у каждого человека, который пользуется этим техническим средством реабилитации за счет Фонда социального страхования, есть право самим приобрести эти изделия, а потом предоставить чеки, и мы компенсируем сумму. Но не все хотят идти в аптеки или в магазины. Более того, иногда люди идут почему-то в дорогие аптеки. Я всегда в таких случаях говорю: «Вы хлеб покупаете там, где дешевле, почему же идете в аптеку, где дороже?». Мы же имеем право компенсировать только по той цене, по которой провели конкурс. Понятно, если у нас памперс стоит 23 рубля, то мы не компенсируем купленные за 70. Подобные вещи мы людям разъясняем.

К слову, была у нас практика, когда мы выдавали на квартал вперед, но человек может умереть. И как только мы начинаем массово выдавать памперсы, все газеты и сайты полны объявлений об их продаже. У нас нет рычагов, чтобы наказывать таких людей, но задача Фонда социального страхования - обеспечить людей в полном объеме.

Несчастных случаев на производстве стало меньше

- Количество несчастных случаев на производстве в республике сокращается, в том числе тяжелых, - рассказывает Людмила Иванова. - К слову, люди, пострадавшие на производстве в результате тяжелого несчастного случая и нуждающиеся по заключению главного бюро медико-социальной экспертизы в специальном автотранспорте, обеспечиваются Фондом социального страхования автомобилями, подготовленными для людей с ограниченными возможностями. В этом году новый автомобиль «Лада Гранта» получил 31 человек.

Тем не менее хочу отметить, что количество несчастных случаев с летальным исходом увеличивается. Хотя несчастный случай не всегда связан именно с производством. Иногда мы вместе с Инспекцией труда расследуем несчастные случаи, у нас есть несколько вопросов на контроле. Меня как руководителя возмущает, когда каждый второй случай, произошедший на производстве, связан с алкоголем. Например, человек является пострадавшим на производстве, а у него алкоголя в крови - 5,4 промилле. Другой случай: руководитель якобы упал в 11 ночи, но он был вызван в кафе для решения вопросов. И этот руководитель достаточно шумно доказывал, что несчастный случай произошел на производстве. Когда стали расследовать, оказалось, что в его крови - 3,4 промилле алкоголя. Какие производственные вопросы можно решать в 11 ночи? На какой лестнице?!

Еще пример. Человек первый день вышел на работу, ему надо было около сельсовета скосить траву. Он косил, упал на косу. Причем дважды! Наутро скончался. Мы выяснили все проблемы, связанные с этим несчастным случаем. Но люди говорят - был пьян! Конечно, подобные вещи мы расследуем более внимательно. Мы готовы поддержать любого, кто действительно пострадал на производстве. Но ведь несчастный случай с летальным исходом - это миллион рублей! И за эти деньги начинается драка, в том числе вместе с адвокатами! Но ведь люди все видят! Наша задача - однозначно помочь тем, кто пострадал, защитить их. Но с теми, кто просто желает воспользоваться средствами Фонда социального страхования, мы вступаем в борьбу, доказываем по всем инстанциям, что несчастный случай несчастному случаю рознь! И хочу сказать, что обращений по этому вопросу в высшие инстанции, например в Верховный суд, нет.

О попытках мошенничества

- Сегодня у нас есть и другая проблема. Как известно, государство дает право любому из членов семьи уйти в отпуск по уходу за ребенком - и маме, и папе, и бабушкам-дедушкам. И это правильно. Бывает, что сегодня папа уходит в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, а завтра он заключает договор со своим же руководителем, что готов выйти на неполный рабочий день. В итоге человек выходит не на 8, а на 7,5 часа в день! Значит, он получает почти в полном объеме и зарплату, и выплаты по уходу за ребенком. И когда мы сравниваем, какой же доход у мамы и папы, конечно, все становится ясно. Эти факты - в пользу мошенничества. Такая практика у нас на контроле. Мы всех знаем. Вместе с судебными органами нарабатываем практику, чтобы не просто грозить в таких случаях пальцем.

«Выплаты за первого ребенка - хорошая помощь»

- Что касается выплат дополнительных средств на рождение первого ребенка. Я однозначно поддерживаю весь пакет документов, направленных на улучшение демографии. Но не всегда наличие денег решает эту проблему. Бывают семьи с приличным достатком, хорошими доходами, а у них один ребенок. Есть семьи, в которых работает только папа, а в семье 3-5 детей, и все любят друг друга и никто не плачет о том, что денег нет. Тем не менее этот пакет документов поможет какой-то части женщин родить ребенка, конечно, при поддержке мужчин. Я уверена, что это мужчины должны просить у женщин детей. Так что мужчины - чаще просите! Но выплата на первого ребенка - хорошая помощь. Средства будут поступать из федерального бюджета. Деньги на первого ребенка будут выплачиваться через органы соцзащиты, на второго и последующего - из материнского капитала через Пенсионный фонд. Очень надеюсь, что деньги, которые заложены в республиканском бюджете на оплату родовых сертификатов, будут увеличены. На сегодня могу сказать, что выплат в 2017 году было меньше, чем в 2016-м, потому что и детей рождалось меньше.