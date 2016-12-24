«И португальцы, и японцы не откажутся станцевать под мордовскую гармошку и выпить мордовской позы»

Всенародный творческий марафон «Шумбрат, Мордовия!» завершился грандиозным гала-концертом

Самый народный фестиваль республики «Шумбрат, Мордовия!» в минувшее воскресенье завершился аншлаговыми гала-концертами. По традиции их было два, чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть лучшие номера талантов Мордовии. Каждый район республики представил на итоговую выставку декоративно-прикладного творчества самые интересные работы своих мастеров.

Развернувшись на двух этажах РДК, выставка народных умельцев радовала глаз разнообразием представленных экспонатов. Зрители фестиваля приходили загодя, чтобы, не торопясь, рассмотреть все, чем богата земля мордовская. Каждый год на этой площадке появляется что-то новое. Наряду с традиционными мордовскими промыслами мастера показывают и новинки hand made.

Кочкуровские плетеные корзинки и вазы, кружева лямбирской мастерицы Светланы Денисовой, керамика ичалковского гончара Евгения Панькина, лоскутное шитье, все виды вышивки, яркие вязаные вещи, резьба по дереву, валенки из Ямщины и Урусова и многое другое могли увидеть на этой ярмарке искусств гости фестиваля. Причем сами умельцы давали желающим мастер-классы. Преподаватель Атяшевского Дома детского творчества Сергей Гвоздиков, например, показывал, как вырезаются ложки из липы, сливы и вяза. Большим спросом пользовалась сувенирная продукция теньгушевской мастерицы Марины Левиной. Ее роспись по дереву хорошо знакома жителям республики. Инженер-авиаконструктор по образованию, Марина занимается традиционным народным промыслом с детства - по праву рождения, как говорится. А родилась художница на Нижегородчине, где в начале прошлого века возникла полховско-майданская роспись по дереву. В создание расписных деревянных изделий вовлечена вся семья мастера. Сын сейчас запускает производство детских игрушек. «Шумбрат, Мордовия!» всегда привлекает нас своей доброй атмосферой, встречами с интересными людьми, гостеприимством и хорошей организацией», - признается Марина.

Керамист Виталий Саранов - участник и призер всероссийских конкурсов «Туристический сувенир» и «Лучшие товары России» - представил на фестивальной выставке изделия, созданные для гостей чемпионата мира по футболу. Для школы гончарного искусства «Вальма», которую он представляет, уходящий год был насыщенным и удачным.

Большое внимание зрителей «Шумбрат, Мордовии!» привлекли жительницы краснослободского села Слободские Дубровки: пряха Валентина Гренадерова и ткачиха Нина Гренадерова. Однофамилицы демонстрировали мастерское владение музейными экспонатами, на глазах у зрителей создавая домотканые половички и пряжу. Их ткацкий станок и прялка - из сельского музея, созданного самими мастерицами. Педагог по образованию, Валентина Гренадерова учит старинному рукоделью всех желающих, музейный станок местными жителями до сих пор востребован. Костюмы рукодельниц исторические, так одевались жительницы русского села в начале прошлого века. Валентина рассказывает: «Когда создавался наш сельский музей, бабушки несли все свои заветные вещицы: сарафаны, фартучки, кофточки, платки».

В этом году все гости фестиваля могли купить травяные чаи, собранные в разных районах Мордовии, а ельниковская «Купеческая лавка» разливала душистый чай с медом и сладостями. Как всегда, на республиканском фестивале было многолюдно и шумно. Какой народный праздник без гармони и песен?

Глава Мордовии Владимир Волков, открывая гала-концерт, привел фестивальную статистику. В отборочных турах «Шумбрат, Мордовия!» участвовало 6 тысяч самодеятельных артистов, и 40 процентов из них - дети. Жюри за время отчетных концертов отсмотрело около 1000 номеров, а возраст артистов колеблется - от 4 до 82 лет. Владимир Волков особо отметил истинно народную сущность фестиваля, в котором принимают участие представители всех сфер жизни республики. - «Наша самобытная культура - преимущество, которым мы должны воспользоваться в скором времени на чемпионате мира по футболу. Успех проведения будет зависеть от каждого из вас. Открытая душа народа, гостеприимство - визитная карточка нашей республики. Думаю, и португальцы, и японцы не откажутся станцевать под мордовскую гармошку и выпить мордовской позы. Национальный колорит добавит мундиалю ярких красок. От Японии до Панамы разнесется весть о гостеприимной мордовской земле».

Владимир Волков отметил призами ветеранов фестивального движения: Старотеризморгский мордовский хор, ансамбль «Русская песня» из Чамзинки, фольклорный коллектив «Гайги вайгель» из кочкуровской Новой Пырмы, который за последний год успел завоевать награды на трех международных фестивалях. Специальные призы от Главы Мордовии получили и новые звезды «Шумбрат, Мордовии!» - 4-летняя певунья Диана Тумпарова из Атюрьева, 82-летняя Валентина Колмыкова из Инсара и «открытие фестиваля» - 15-летний лямбирский певец Артем Костюк. Специальным призом была награждена и директор «Центра национальной культуры» Старошайговского района Нина Кадерова, которая вышла на сцену с подарком для Владимира Волкова - вышитым рушником с национальными символами-оберегами.

Награды в этот день нашли многих героев. Глава РМ присвоил почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Мордовия» руководителю коллектива самодеятельного любительского творчества Центра культуры Темниковского района Петру Баканову, художественному руководителю клуба кочкуровского с. Новая Пырма Марии Бояркиной, преподавателю Ардатовской детской школы искусств № 1 Галине Голубевой, заведующей отделом клубной работы и культурно-досуговой деятельности Республиканского Дома народного творчества Татьяне Фирсовой, художественному руководителю оркестра русских народных инструментов Дворца культуры Саранска Игорю Шутову, звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия» присуждено ансамблю «Русская песня» Чамзинского РДК, кочкуровскому фольклорному ансамблю «Гайги вайгель» и фольклорному ансамблю «Мокшаночка» Стрелецко-Слободского клуба Рузаевского района. Премией Главы Мордовии отмечена заведующая отделом культуры Инсарского района Елена Балятинская. Благодарность Главы РМ Владимира Волкова объявлена хормейстеру ансамбля песни и танца «Умырзая» Культурно-спортивного центра «Алмаз» Лямбирского района Гюзель Казаковой, заведующей музыкальной частью Атюрьевского РДК Валентине Миркиной, а также главам районов: Кочкуровского, Лямбирского, Ичалковского, Большеигнатовского, Ковылкинского и Чамзинского.

Выступления финалистов XXI Республиканского фестиваля народного творчества продолжались больше 4 часов. Как всегда, это было ярко, мощно, многоголосо. Сегодня «Шумбрат, Мордовия!» может похвастать профессиональным подходом к подготовке артистов из народа. Концерт получился зрелищным и динамичным. Красивые костюмы, интересные хореографические номера и чистые голоса народных талантов не оставили равнодушных в зале. Растрогала до слез зрителей фестиваля пенсионерка Валентина Колмыкова, прочитавшая письмо в стихах отца-фронтовика. Письмо, написанное в далеком 43-м, она помнит наизусть вот уже 74 года…

Атюрьевский гармонист Николай Турусов, учитель Владислава Шумкина, вывел на республиканскую сцену новую звездочку. Его новая подопечная, 4-летняя Диана Тумпарова, порадовала зрителей задорными частушками. Зажгла зал частушками собственного изготовления на злобу дня и Елена Балятинская из Инсара. А «Адядо ялгат розь паксяв» из репертуара легендарного Иллариона Яушева в исполнении юного вокалиста Артема Костюка просто взорвало зал РДК. Как всегда, на гала-концерте звучали русские, мордовские, татарские народные песни.

После концерта награды призерам и победителям фестиваля вручила заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова. В этом году жюри впервые определяло лучших среди муниципальных районов с численностью населения до 10 тысяч человек и районов с численностью населения более 10 тысяч человек. Среди районов с численностью населения до 10000 человек I место и денежную премию 50 тысяч рублей заслужили народные артисты Старошайговского района. II место и премию 40 тысяч рублей - представители Дубенского района. III место и премия 30 тысяч рублей достались творческим коллективам Кадошкинского района.

Специальный диплом «Верность национальным традициям и бережное отношение к фольклору» и поощрительную премию 20 тысяч рублей получили исполнители Атяшевского района. Спецприз за «Креативное режиссерское решение творческой программы» и поощрительную премию 20 тысяч рублей заслужили таланты Большеберезниковского района.

Среди районов с численностью населения свыше 10000 человек I место и премию 50 тысяч рублей завоевали коллективы Чамзинского района, II место и премию 40 тысяч рублей получили артисты Лямбирского района, а III место и премия 30 тысяч рублей достались Инсарскому району.

Дипломы и премии получили коллективы Ромодановского и Торбеевского районов. Поощрительная премия в 100 тысяч рублей досталась саранским артистам.