Петр Тултаев: «Это особенность нашей страны: решать проблемы, глядя глаза в глаза, а иногда и с кулаками»

Субботнее утро, предназначенное для проведения «мэрской субботы», после прошедшей в пятницу жеребьевки команд чемпионата мира по футболу 2018 года оказалось необыкновенно испанским. Ожидавшие мэра подчиненные и журналисты, несмотря на пронизывающий ветер, живо обсуждали ее результаты, потенциал команд, которые проведут матчи в Саранске, и предстоящие городу приготовления с учетом языковых и культурных особенностей стран. Кто-то из собравшихся в одном из дворов Химмаша вспоминал традиционные блюда перуанской кухни, а кто-то представлял шокированных местными японскими блюдами жителей Страны восходящего солнца. С появлением Петра Тултаева обсуждения затихли, но Глава Саранска подогрел тему дня: «Буэнос диас, амигос! Начнем? Что тут у нас?».

На этой испанской ноте началась очередная «мэрская суббота». Руководитель Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что уже около 12 лет с переменным успехом в доме № 36А по улице Лихачева ведется борьба с проблемой низкой температуры горячей воды. «Несколько дней назад температура не превышала 48 градусов, а сегодня утром приборы показали 56», - рапортовал Мальченков.

«Так к нашему следующему визиту температура и вовсе до нормы дойдет, - шутливо предположил градоначальник и обратился к техническому директору АО «СаранскТеплоТранс» Дмитрию Воробьеву. - Что скажете по этому поводу?».

«Мы неоднократно предлагали зашайбировать систему горячего водоснабжения в этом доме. Такая мера позволит увеличить температуру воды», - видимо, в очередной раз предложил решение представитель ресурсоснабжающей организации.

Между тем у городских коммунальщиков оказалось на это свое видение. Первым высказался директор ГУК Октябрьского района Владимир Сайгашкин. Он сообщил, что подобная практика, уже применяемая не только на Химмаше, но и на Юго-Западе, оказалась неудачной. «Мы пытались шайбировать систему подачи горячей воды в этом доме. В результате с пятого по девятый этаж вода не поступала совсем. Но мы готовы попробовать еще раз», - рассказал он.

«Другого выхода у нас нет. Пока мы спорим, люди страдают уже на протяжении 12 лет. Ведь этот дом находится не в Перу и не в Панаме, а в Саранске. Так что нужно договориться и решить проблему общими усилиями. При этом и другие дома не должны пострадать», - подчеркнул Петр Тултаев.

К слову, о людях. Как бы странно ни выглядело, это была одна из самых немноголюдных «мэрских суббот» за все время их проведения. Жители многострадального дома № 36А не удосужились высказать претензии по поводу своей проблемы мэру лично. И даже в подвал Петр Тултаев спустился не потому, что его туда «гостеприимно» пригласили жильцы, а по собственной инициативе. На приборах четко красовалась температура ниже положенной нормы.

«Валить друг на друга не дело. Это не та проблема, которую невозможно решить или которая требует больших затрат, так что нужно делать», - подытожил мэр.

«Петр Николаевич, попробуем зашайбировать горячий водовод, а если не поможет, будем ставить насосы для улучшения напора и циркуляции. Этот дом последний на ветке водоснабжения», - высказался глава Октябрьского района, на что мэр Саранска подчеркнул, что будет лично следить за решением проблемы. На этом тема горячей воды была закрыта.

«Так, Сергей Александрович, куда дальше нас поведете, где у вас еще проблемы есть? Или хотите сказать, что у вас все отлично?» - неоднозначно обратился к Мальченкову градоначальник.

Тот, в свою очередь, предложил отправиться в сторону главной площади района. Во дворах Петр Тултаев сделал коммунальщикам внушение по поводу уборки: «Убираться нужно каждый день и качественно. Иначе, смотрите, начинают образовываться наледь и накаты».

Во дворе дома № 28 по улице Гожувской районные коммунальщики рассказали и показали мэру результат реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь в текущем году было проведено полномасштабное благоустройство придомовой территории: асфальтировка дороги, парковок, отмостков и площадок входных групп, замена бордюров и поребриков, установка современных лавочек. Кроме того, в доме провели замену окон на лестничных клетках, отремонтировали козырьки подъездов. И действительно, двор многоподъездного дома даже в унылой зимней серости выглядел как конфетка. Сергей Мальченков во время своего рассказа даже применил вполне оправдывающее себя выражение - «дом заиграл».

После выхода на новогоднюю площадь Октябрьского района, где вовсю кипела работа по украшению, коммунальные проблемы отошли на второй план. Разгорелся диалог на тему новогоднего убранства города. «Полностью будут украшены консоли на улице Севастопольской до улиц А. Невского и Сущинского, иллюминация появится на улицах Рабочей, Красной и в поселке Ремзавод, на площади будут установлены символ года и футболисты», - подробно рассказал Глава района о нововведениях.

Петр Тултаев поддержал все эти начинания и поторопил ответственных лиц с проведением работ, обозначив конкретную дату их окончания - 10 декабря. Тем более что на вечер этого дня у градоначальника был запланирован масштабный объезд Саранска на предмет новогоднего украшения города.

В завершение же субботнего обхода Петр Тултаев традиционно обратился к подчиненным: «Начальников у нас много, а проблемы порой решить не можем. Все правы, а результата нет. Такого быть не должно, и тем более не должны страдать люди! Сообща решить проблемы проще и быстрее. Поэтому такие наши обходы - необходимость. Это особенность нашей страны: решать проблемы, глядя глаза в глаза, а иногда и с кулаками».

В этот же день Петр Тултаев посетил строящийся детский сад во втором микрорайоне Тавла на 240 мест, где работы планируется завершить к весне 2018 года, а также осмотрел благоустройство проспекта Российской армии.