Для проведения землеустроительных работ региональные и муниципальные органы власти могут обратиться в филиал Кадастровой палаты

Республика Мордовия входит в число 24 пилотных регионов России, на территории которых филиалы Кадастровой палаты проводят землеустроительные работы для внесения сведений о границах административно-территориальных образований в Единый государственный реестр недвижимости.

Следует учитывать, что отсутствие таких актуальных сведений создает определенные проблемы при предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам, при размещении объектов капитального строительства, при определении налогооблагаемой базы. Чтобы устранить различные неудобства, были утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности территорий. В целевой модели по кадастровому учету большое значение уделено работе по внесению в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований и населенных пунктов.

В сентябре текущего года второй по величине город Мордовии – Рузаевка - получил особый статус территории опережающего социально-экономического развития, поэтому данная тема весьма актуальна для республики. В результате кадастровых работ ведется подготовка документов, необходимых для установления границ. После внесения сведений о границах объектов землеустройства в реестр недвижимости, эти данные становятся доступными и отображаются на Публичной кадастровой карте.

Филиал Кадастровой палаты предупреждает, что отсутствие в ЕГРН сведений о границах объектов землеустройства создает очевидные проблемы всем участникам имущественных отношений. В свою очередь их наличие позволит органам региональной власти и местного самоуправления избежать нарушений законодательства при планировании развития территории, а также создать благоприятные условия для привлечения инвесторов.



