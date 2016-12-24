БЕЗ ПРОПУЩЕННЫХ ШАЙБ вернулась «Мордовия» из Нижнего Тагила

Позитивный аспект, вынесенный в заголовок, стал, пожалуй, решающим фактором двух гостевых побед хоккейного клуба «Мордовия» над аутсайдером турнирной таблицы Высшей лиги «Б». В соперничестве с юниорами нижнетагильского «Спутника» саранской команде по-разному давались очки. В первый день пришлось очень непросто, все решила одна-единственная шайба, во второй - состоялся показательный разгром. В ближайшие выходные мордовских болельщиков ждут домашние матчи с «Алтаем» (начало в удобные 13.00). Вслед за этим вершину предстоит удерживать в шести выездных играх подряд - в Саратове, Тамбове и Ростове-на-Дону.

«Результатом я, конечно же, доволен. Взяли шесть очков. А вот игра не во всех моментах меня порадовала, - в привычном стиле высказался после двух поединков с уральцами главный тренер ХК «Мордовия» Юрий Воробьев. - Если говорить конкретно о втором матче, в котором мы победили крупно, наверное, имела место усталость соперников. Хозяева льда выглядели вяловато, как будто не успели восстановиться. И думаю, причиной тому был как раз тот факт, что все силы эта команда отдала в первой игре с нами. Что называется, прыгнула выше головы. Из положительного в действиях подопечных могу, прежде всего, выделить игру вратаря Никиты Скатова. Два матча «на ноль» дорогого стоят. Считаю, это и стало основным фактором наших побед. «Юниору-Спутнику» могу только пожелать успеха. В первом матче эти ребята смогли дать бой лидеру таблицы, а значит, имеют определенный потенциал».

«Хочу поздравить соперника с заслуженными победами. Нам противостояла хорошая, мастеровитая команда. Нам есть чему учиться у них. Будем делать выводы из собственных ошибок. Без голов как можно выиграть матч?! У меня все», - отрапортовал на пресс-конференции наставник нижнетагильцев Сергей Орлов.

Самое время заглянуть в личную статистику. Кто чаще других забивал голы за нашу команду?! Кирилл Абозин (11 шайб), Антон Дубинин (9 шайб), Павел Медведев, Максим Ахметзянов, Николай Швейкин, Евгений Колычев (по 7 шайб). Кто больше всех в «Мордовии» ассистировал партнерам?! Дмитрий Саразов (16 раз участвовал в голевых атаках). Кто лучший в саранском коллективе по старой доброй системе «гол плюс пас»?! В данном отношении сейчас двоевластие. Дубинин (9+13) и Саразов (6+16) - по 22 очка в сумме у каждого. И это лучшая цифра в ВХЛ-Б.

Что можно отметить дополнительно?! Наш 37-летний капитан Саразов делит звание лучшего ассистента лиги с 23-летним чебоксарцем Сергеем Ивановым. По заброшенным шайбам нашего бомбардира Абозина превосходит только Николай Патрушев из «Челнов» (12 голов). Между тем Алексей Брыкин (6+6) и Станислав Цицаров (4+8) имеют сильнейшие показатели результативности среди защитников (по 12 очков). В тройку лучших голкиперов входят: Денис Мотошин (ХК «Чебоксары»), Никита Скатов (ХК «Мордовия») и Вадим Орехов (ХК «Тамбов»). У первого из перечисленных вратарей (знакомая фамилия, не правда ли?!) коэффициент надежности - 2,0 (329 игровых минут), у второго и третьего - 2,1 (692 и 806 минут на площадке соответственно).

«ЮНИОР-СПУТНИК» Нижний Тагил - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Швейкин (Колычев, Медведев, 16:27).

«Юниор-Спутник»: Кудрявцев, Брагин - Копылов, Синяков - Шетле - Новоселов, Захаров - Поляков, Шмурыгин - Василевский - Василенков, Иваков - Игнатенко, Данилов - Секерин - Завьялов, Сысоев - Дровосеков, Агалаков - Воробьев - Загородников.

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Саразов - Абозин, Блохин - Саетов, Юнышев - Нефедов - Цыпнятов, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Субботин, Петраков - Ситнов, Медведев - Закурин - Колычев.

Штрафное время: «Юниор-Спутник» 6 (4+2+0) - ХК «Мордовия» 6 (0+2+4).

22 ноября. Нижний Тагил. ЛДС имени В.К. Сотникова. 165 зрителей.

«ЮНИОР-СПУТНИК» Нижний Тагил - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Абозин (Дубинин, 09:40), 0:2 - Ахметзянов (Бадрутдинов, Субботин, 22:18), 0:3 - Ахметзянов (Закурин, Цыпнятов, 27:25), 0:4 - Субботин (Ахметзянов, Цицаров, 29:08, +1), 0:5 - Закурин (Бельский, Блохин, 30:48).

«Юниор-Спутник»: Кудрявцев, Поляков - Копылов, Данилов - Василевский - Василенков, Захаров - Брагин, Синяков - Шетле - Новоселов, Иваков - Игнатенко, Шмурягин - Секерин - Завьялов, Сысоев - Дровосеков, Агалаков - Воробьев - Загородников.

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Саразов - Абозин, Блохин - Бельский, Закурин - Нефедов - Цыпнятов, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Субботин, Петраков - Ситнов, Медведев - Закурин - Колычев.

Штрафное время: «Юниор-Спутник» 8 (2+2+4) - ХК «Мордовия» 14 (4+0+10).

23 ноября г. Нижний Тагил. ЛДС имени В. К. Сотникова. 52 зрителя.