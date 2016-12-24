Председатель Ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев: «В стремлении сохранить свои язык и культуру важно не обижать соседе

27-29 сентября в Коми прошел VI съезд Ассоциации финно-угорских народов России. В нем приняли участие около 300 делегатов и экспертов со всей России. О том, какой была повестка дня съезда, почему нельзя вводить обязательное изучение национальных языков повсеместно и как сделать культуру малых народов популярной, рассказал председатель ассоциации, мэр Саранска, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Петр Тултаев.

- Какие вопросы были рассмотрены, какие острые темы актуальны для представителей финно-угорских народов России?

- Все вопросы на поверхности, они известны и часто очень болезненны для малых народов. Это вопросы сохранения и развития языков, культуры, традиций. Наша страна не просто многонациональна, а очень многонациональна. Так сложилось исторически. С одной стороны, это достояние страны. С другой - возникает множество вопросов: как в условиях многонациональности сделать так, чтобы языки малых народов сохранялись, изучались, преподавались в школах, детских садах и вузах. И здесь не всегда все получается не потому, что кто-то против. А потому, что весьма непросто коми языку, марийскому, удмуртскому или языку вепсов находить применение в деловой сфере. Чтобы язык функционировал в деловой сфере, на нем нужно говорить, писать, люди должны быть подготовлены. При всем том, что в каждом регионе очень много делается для изучения языков в сфере информационных технологий, как, например, в Коми, Удмуртии и Марий Эл, где созданы и развиваются электронные словари, наши народы одни из немногих, которые расположены дисперсно. Для справки: большая часть мордвы живет за пределами Мордовии. Больше всего в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях, на Алтае, в Казахстане и Канаде. Более 90 тысяч марийцев живут в Башкортостане. Так же с коми, ханты-манси, карелами. И вот как сделать так, чтобы язык мордовский изучался, например, в Алтайском крае?

- Это сложно, наверное.

- Непросто. Аналогичные проблемы возникают и у русского языка - сохранение чистоты языка, правильности его преподавания. Еще одна сторона медали - ЕГЭ. В последнее время возникают дискуссии о том, нужно ли вводить ЕГЭ по родным языкам. Есть несколько точек зрения. И часто родители - носители коренного языка - высказываются против введения ЕГЭ по национальным языкам, потому что на изучение и экзамены тратится много сил и времени. Но ЕГЭ - это практическое явление. И если с математикой, историей и русским языком все понятно, то остается вопрос: на что влияют результаты ЕГЭ по родным языкам? Просто сдавать экзамен - это непродуктивно. Нужно исходить из целесообразности. Поэтому считаю, что нет необходимости вводить ЕГЭ по родным языкам.

Еще один момент - изучение языков в школах, детских садах. Во многих регионах приняты законы о статусе языка: наряду с русским они носят государственный статус. Но в условиях Сыктывкара или Саранска большая часть жителей не являются носителями языка. Например, зачем татарину мордовский язык? Отсюда негативная реакция, острое отторжение. Более того, ситуация может дойти до обвинений в национализме. Опыт показывает, что в вопросе изучения национальных языков нужно быть осторожными и учитывать желания родителей.

- То есть изучать национальные языки нужно строго добровольно?

- Разумеется. Но и тут могут возникнуть сложности. Например, мордва делится на две большие группы: мокша и эрзя. Объем отличий составляет около 50%. И временами возникают вопросы ущемления прав национальных меньшинств, когда, например, эрзяне вынуждены изучать мокшанский язык. Так же в Коми: есть коми-ижемы и коми-зыряне. Какой язык им изучать в Сыктывкаре? И говорить следует не только о языках, но и о культуре и традициях, составляя соответствующую программу. Это нормально, когда дети разных национальностей имеют представление о культуре, традициях и языке титульной национальности региона и могут друг друга хотя бы поприветствовать на местном языке. Но ждать глубокого знания от людей других национальностей мне представляется не совсем правильным.

- Получается дилемма: с одной стороны, нужно обеспечить возможность сохранения и изучения, с другой - не навязывать. Есть решения в вашем опыте?

- Это, кажется, присуще финно-угорским народам - мы часто ищем внешние причины проблем: нам мешают говорить на своих языках, знать свои культуру, традиции, петь свои песни, читать художественную литературу. Я всегда привожу в пример татар. В Мордовии их меньшинство - всего 5%. Но в селе, где живут татары, в школе изучается татарский язык. Министерство образования делает все, чтобы это было возможно: готовит педагогов в Казани, издает учебники. Есть такая практика и у мордвы, мы готовим учителей мордовских языков для регионов с компактным проживанием мордвы. Более того, регион берет на себя расходы по целевому обучению педагогов по мордовскому языку. И это важно, потому что в условиях ненациональных регионов России подготовить специалистов по мордовскому языку и литературе, в Брянской, например, области, невозможно. Вот эту практику нужно распространять. А в остальном человек должен сам стремиться к своим корням, нам никто языки и руки не завязывает, мы сами должны стремиться знать свои культуру, литературу, историю, язык.

Национальная тема - очень острая. И в стремлении сохранить свои язык и культуру нужно быть очень осторожным - не обижать, не оскорблять своими действиями соседей, не вызывать ненависть. В равных условиях все будут равными. Талантливое, настоящее, неподдельное на любом языке вызывает восхищение. Нередко мы, ради того чтобы оправдать себя, получаемые от государства деньги, гранты, начинаем излишне эксплуатировать национальную тему, ищем в ней то, чего нет и искать не надо. Пока ученые мужи заседают, проводят круглые столы, дискуссии, ищут причины этих конфликтов, большая часть межнациональных конфликтов происходит на бытовом уровне. Вряд ли человек, который торгует на рынке, услышит наши рекомендации. Да, органы власти должны создавать условия для того, чтобы издавались учебники и книги национальных авторов. Здесь должна существовать разумная государственная поддержка.

- В Коми национальный язык обязателен для изучения в школах, детских садах. Регламентирует это республиканский закон. Нельзя этого отрицать - есть масса противников. Буквально недавно Президент России высказался о том, что изучение национальных языков не должно идти в ущерб русскому языку. Была ли в рамках съезда подготовлена какая-то рекомендация к региональным властям по изучению национальных языков?

- У нас тоже были попытки сделать изучение национального языка в школах обязательным. Это далеко не всеми было принято, и не только русскоязычным населением. Президент не случайно сказал, что изучение национальных языков не должно идти в ущерб русскому, мы здесь не должны перебарщивать. Мы - многонациональный народ, Россия создавалась как многонациональное государство. Эта многонациональность не прихоть, она часто живет с нами в одном доме. И это нормально - знать минимальный набор слов, понимать своего соседа. А дальше - орфографию, синтаксис пусть изучают те, кому это интересно. Съезд - это дискуссионная площадка, диктовать условия местным властям мы не можем. Мы услышали друг друга на съезде, выработали общую резолюцию, которую, надеюсь, услышат уже местные власти.

- В качестве одного из решений проблемы сохранения национальных культур и языков называется мода - на знание языка, на использование национальных элементов в повседневности. Есть ли в Мордовии такие примеры?

- В последние годы этническое самосознание повернулось именно в эту сторону. Сейчас коммуникации позволяют не просто изучать, а знать языки. Например, марийцы - родоначальники этнодискотек, потом были коми, и мы уже у вас подхватили это. У нас создана целая рок-опера на мордовском языке. Есть целые дизайнерские студии, которые занимаются созданием модной одежды с этническими элементами. И я вижу на женщинах, что это красиво, и их не нужно к этому подталкивать, они сами выбирают, что носить, а молодежь сама выбирает, что им слушать. Это хорошо, но очень непросто. И я думаю - зачем нужна мода? Нужно просто говорить на своем языке, просто носить эту одежду.

- А нужно ли такие проекты поддерживать на государственном уровне, давать им деньги, предоставлять специальные льготы?

- Нужна не только государственная поддержка, но и собственные усилия. Кто тебе должен что-то сделать, чтобы ты говорил на родном языке? Этническое сейчас востребовано. Но творчеству в принципе непросто пробиться. Если продукт интересен, сделан талантливо, он будет востребован. Сохранение государственного языка и культуры должно быть задачей не только государства. Когда сама молодежь будет этим заниматься, направлять на это свой талант, тогда это будет востребовано. Полностью рассчитывать на государство нельзя. Пусть они зарабатывают, ведь у нас не получится всех на шею посадить.

- А как зарабатывать?

- Национальный вопрос тесно связан с экономикой, чтобы этника стала модной, должна быть развита экономика. Как только на этнической музыке, одежде, традиционной культуре станет возможным зарабатывать, люди сами потянутся к этому. Промыслы и ремесла развиваются во всех регионах. Но посмотрите, как мы поступаем - сделали выставку - руками ее трогать нельзя. Показали и убрали в запасники. Это неправильно. Все должно быть применимо в быту, все должно продаваться. Мне в Коми подарили иван-чай в чудесном берестяном оформлении. Так вот именно в таком виде я и хочу видеть национальную культуру - это лучшая ее пропаганда. И экономика будет работать. А это уже развитие национального и этнического туризма, который очень слабо разработан у нас. Мы до конца не понимаем, какой это кладезь, какое богатство. Это делать надо не ради отчетов и галочек. Туризм - это экономика, развитие территории, которое можно направить на национальную культуру. Людям хочется общения с природой, традициями. Они все хотят попробовать на вкус, потрогать, забрать что-то с собой на память. Вот в каком виде нужно развивать традиционную культуру - показывать то, что кормит, поит, одевает.

- Почему съезд проводился именно в Коми?

- У вас отлично развиты информационные технологии. Во многом вы первые в этом направлении, у вас очень много делается в образовательной среде поучительного, интересного, что можно реализовать в других регионах. Коми всегда были активным регионом и народом с точки зрения участия в национальных проектах. Движение «Коми войтыр» - одно из старейших и уважаемых, всегда с интересными мыслями. Мы внимательно за ними наблюдаем, с чем-то можно соглашаться, с чем-то - нет. В Саранске съезд Ассоциации финно-угорских народов России проводился дважды. Сейчас мы посмотрели, как в непростых условиях Севера функционируют финно-угорские языки. В ходе пленарного заседания и на секциях прозвучало немало интересного. Издательская деятельность у вас тоже очень интересная.

- В ходе съезда в том числе были избраны новые Совет и председатель. Вы проработали в ассоциации председателем уже два срока подряд. И вновь ваша кандидатура была избрана еще на один срок. Причем единогласно и безальтернативно.

- Из числа делегатов избран Совет - 47 человек, которые, как минимум, раз в год будут собираться для принятия решений, и еще три раза в год собирается Президиум Совета в разных регионах страны. Также прошли выборы руководящих органов ассоциации и председателя Совета. Участвовать или нет мне в выборах - решали Совет и президиум. Мы это обсуждали до съезда и приняли решение, что я буду участвовать. Я не боюсь конкуренции, я по натуре боец. Но эта должность не почетная обязанность. Что-то прокричать и порвать на себе рубашку недостаточно, нужно найти новую рубашку, а потом идти и стучаться в двери, искать деньги, договариваться с людьми как на местах, так и на федеральном уровне.

Информационные агентство «БНК»