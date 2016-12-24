Две женщины выпрыгнули из квартир с 5-го этажа

Очередной случай суицида произошел в Саранске 26 сентября в доме № 34 по ул. Рабочей. О ЧП стало известно спустя несколько минут от пользователей социальных сетей. В одном из популярных саранских пабликов появились фотографии с места трагедии. Во дворе дома собрались местные жители, полицейские и медики.

По словам очевидцев, смертельный инцидент произошел около 14 часов дня. «Бабушка стояла на лоджии пятого этажа, перекинув одну ногу на улицу, соседи уговаривали ее вернуться в квартиру, но она не прислушалась, перекинула другую ногу и прыгнула вниз. Это произошло на моих глазах», - рассказала свидетельница трагедии. Жильцы дома вызвали «скорую помощь». Судя по всему, после падения с высоты пятого этажа женщина была еще жива. Врачи реанимации пытались спасти ей жизнь. Однако их усилия не увенчались успехом, пенсионерка скончалась по пути в больницу. Погибшей оказалась 75-летняя Любовь Бурнайкина. До выхода на пенсию женщина долгое время работала в администрации Ленинского района бухгалтером. В начале этого года у нее умер муж, а несколькими годами ранее она похоронила дочь.

Еще одно падение с пятого этажа произошло 2 октября в Ковылкине. Здесь от полученных травм скончалась 23-летняя Ксения Исаева, следствием также рассматривается версия суицида.

ЧП случилось вечером в доме № 7 по улице Строительной. По словам знакомых, в тот день Ксения отдыхала с друзьями в одном из местных кафе. В компании не обошлось без алкоголя. После посиделок в кафе Ксению проводили домой. Девушка проживала с сожителем, но в тот вечер возлюбленного не было - он находился на лечении в больнице.

Оказавшись дома, девушка по какой-то причине решилась на отчаянный шаг - выпрыгнула с пятого этажа. Это произошло буквально на глазах друзей, которые провожали ее домой. Травмы, полученные Ксенией при падении, оказались смертельными, спасти девушку не удалось. Что толкнуло ее на такой шаг, сейчас выясняют представители Следственного комитета по Республике Мордовия.