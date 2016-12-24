Сергей Чиндяскин ознакомился в столице Мордовии с ходом ремонтных работ в рамках партпроекта «Городская среда»

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2 октября в рамках региональной недели депутат Госдумы РФ Сергей Чиндяскин осмотрел дворы Саранска, благоустроенные в рамках партийного проекта «Городская среда». Парламентарий обсудил с региональным координатором проекта Владимиром Сайгашкиным ход реализации программы в республике.
Первым объектом посещения стал двор по улице Гожувской, 28. Здесь ремонтные работы уже завершились: заасфальтированы дворовые проезды, расширена парковочная зона, установлены новые лавочки и урны, обновлено освещение. На благоустройство этого двора было потрачено свыше 6 миллионов рублей. Дополнительно для самых маленьких жителей многоэтажного дома обустроена игровая площадка с резными сказочными фигурами.
Депутат Госдумы пообщался с жильцами, узнал их мнение о результатах проделанной работы. Жители дома рассказали, что еще недавно в их дворе были огромные ямы и выбоины в асфальте, а на маленькой парковке с трудом размещались машины. Сегодня двор преобразился и жители благодарны Партии за преобразования, которые произошли в их дворе.
«Приятно видеть положительную реакцию самих жителей. Ведь все работы, начиная от утверждения дизайн-проекта дворовой территории, проходили при непосредственном участии жильцов. Очень важно, что каждый человек может самостоятельно решить, каким будет его двор после обновления», - отметил Сергей Чиндяскин.
Также парламентарий посетил двор по улице Марины Расковой, расположенный между домами 35-37. Благодаря партийному проекту здесь появились новые скамейки, увеличена парковочная зона, заасфальтированы тротуары и проезжая часть. На этом благоустройство не заканчивается, сейчас ремонтные работы проходят и на игровой площадке. Жители многоэтажек отмечают, что в обновленном дворе теперь удобно и детям, и взрослым.
«В этом году в рамках проекта «Городская среда» в Мордовии будет отремонтировано 255 дворов. Основные работы будут сделаны в октябре, а в целом они должны завершиться до конца года. В 2018 году проект благоустройства продолжит свою работу. На следующий год размер выделенных средств из федерального бюджета сохранится», - отметил региональный координатор проекта «Городская среда» Владимир Сайгашкин.
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