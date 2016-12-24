Кадастровая палата напоминает, информацию о недвижимости можно уточнить с помощью «Публичной кадастровой карты»

С помощью сервиса "Публичная кадастровая карта" можно оперативно уточнить информацию об определенном объекте недвижимости или земельном участке, которые внесены в государственный реестр. Воспользоваться кадастровой картой может каждый на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru) в разделе "Электронные услуги и сервисы". Информация предоставляется бесплатно.

Пользователь получает в режиме онлайн список сведений об объектах, расположенных на всей территории РФ, такие как: тип и статус, кадастровый номер, площадь (причем, если у земельного участка указана уточненная площадь, значит, у такого участка определены точные границы), кадастровую стоимость, разрешенное использование, дата постановки на кадастровый учет и дата изменений сведений и другие общедоступные данные.

С помощью сервиса "Публичная кадастровая карта" любой собственник может проверить, установлены ли границы его участка. Если местоположение установлено, то на карте появится контур земельного участка. Если же выяснилось, что границы не установлены, то для межевания участка собственнику необходимо обратиться к кадастровому инженеру.



