Народный фронт приглашает молодежь Мордовии участвовать в конкурсе «Не жди перемен! Твори перемены!»

Дом для фильма ужасов
Вашей жизни не хватает острых ощущений? Хотите испытать себя на прочность и проверить выносливость? А может, желаете прокатиться в машине...
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия приглашают активную молодежь принять участие в конкурсе «Не жди перемен! Твори перемены!». Мероприятие направлено на формирование чувства социальной ответственности, самоорганизации, взаимопомощи в молодежной среде и обществе в целом.
Участие в конкурсе предполагает съемку видео или фоторепортажа о том, как решилась та или иная социальная проблема в регионе. Личным примером молодежь должна показать, что нужно действовать, а не ждать, что проблема решится сама собой.Например, команда активистов может навести порядок на спортивной площадке или во дворе собственного дома. Съемка должна отразить результат «до» и «после». Длительность ролика – до полутора минут.
Работы принимаются в двух номинациях – «Твори свой мир», которая рассказывает о совершенном добром деле участников, и «#365 возможностей» – для тех, кто постоянно предпринимает действия к тому, чтобы сделать окружающий мир лучше и помочь людям.
После съемок участник должен разместить материал в социальных сетях с хэштегом #неждиперемен, заполнить заявочную форму на официальном сайте «Молодежка ОНФ» и прикрепить к заявке ссылки на конкурсную работу, а также отправить работу на адрес 13region@onf.ru
Вашей жизни не хватает острых ощущений? Хотите испытать себя на прочность и проверить выносливость? А может, желаете прокатиться в машине...
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Нашего земляка Алексея Любимова зазывают преподавать в Гонконгеи Мельбурне, но почему-то не приглашают к сотрудничеству в Саранске
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод
Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград