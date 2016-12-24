Народный фронт приглашает молодежь Мордовии участвовать в конкурсе «Не жди перемен! Твори перемены!»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия приглашают активную молодежь принять участие в конкурсе «Не жди перемен! Твори перемены!». Мероприятие направлено на формирование чувства социальной ответственности, самоорганизации, взаимопомощи в молодежной среде и обществе в целом.

Участие в конкурсе предполагает съемку видео или фоторепортажа о том, как решилась та или иная социальная проблема в регионе. Личным примером молодежь должна показать, что нужно действовать, а не ждать, что проблема решится сама собой.Например, команда активистов может навести порядок на спортивной площадке или во дворе собственного дома. Съемка должна отразить результат «до» и «после». Длительность ролика – до полутора минут.

Работы принимаются в двух номинациях – «Твори свой мир», которая рассказывает о совершенном добром деле участников, и «#365 возможностей» – для тех, кто постоянно предпринимает действия к тому, чтобы сделать окружающий мир лучше и помочь людям.

После съемок участник должен разместить материал в социальных сетях с хэштегом #неждиперемен, заполнить заявочную форму на официальном сайте «Молодежка ОНФ» и прикрепить к заявке ссылки на конкурсную работу, а также отправить работу на адрес 13region@onf.ru



