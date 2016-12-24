В кадастровую палату - оформить договоры и получить грамотную консультацию по пакету документов

Социум

Расширение сферы деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия позволит предоставлять населению профессиональные услуги в области недвижимости. Ранее сотрудниками кадастровой палаты осуществлялся только приём документов по государственным услугам, то есть перед обращением гражданам было необходимо самим позаботиться о подготовке договоров.

Теперь жители республики могут обратиться прямо в кадастровую палату за помощью в подготовке ряда документов (договоров купли-продажи земельных участков, договоров купли-продажи земельных участков с домом, договоров купли-продажи квартир, комнат и т.д), а также за оказанием юридических консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости.
Важнейшей целью в оказании данных услуг является повышение качества и доступности государственных услуг. Все подробности можно получить по телефону: 79-02-11.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Тухлую бригаду отправили на нары

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Вокруг света за 80 дней!

Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна

Конкурс красоты

№34  Виктория

 Посмотреть все фотографии