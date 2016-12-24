В кадастровую палату - оформить договоры и получить грамотную консультацию по пакету документов

Президентские поручения будут выполнены
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
Расширение сферы деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия позволит предоставлять населению профессиональные услуги в области недвижимости. Ранее сотрудниками кадастровой палаты осуществлялся только приём документов по государственным услугам, то есть перед обращением гражданам было необходимо самим позаботиться о подготовке договоров.
Теперь жители республики могут обратиться прямо в кадастровую палату за помощью в подготовке ряда документов (договоров купли-продажи земельных участков, договоров купли-продажи земельных участков с домом, договоров купли-продажи квартир, комнат и т.д), а также за оказанием юридических консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости.
Важнейшей целью в оказании данных услуг является повышение качества и доступности государственных услуг. Все подробности можно получить по телефону: 79-02-11.
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
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