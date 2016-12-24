В районах Мордовии будут строить мини-заводы по производству недорогой и качественной сельхозпродукции

В минувшую субботу временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Владимир Волков побывал на втором гастрономическом фестивале «Ярхцама васта», прошедшем в Старошайговском районе.

Кулинарный праздник был организован на территории открытого в июле парка культуры и отдыха. Детские аттракционы, зелёная зона, танцплощадка за короткий срок стали настоящими достопримечательностями села, излюбленным местом отдыха местных жителей.

Владимир Волков посетил выставку декоративно-прикладного творчества, где всем желающим предлагалось продегустировать блюда национальной кухни, арт-площадку творческих работ местных мастеров и ремесленников, а также осмотрел роботов, изготовленных учениками Старошайговской школы № 2. Лидер республики по достоинству оценил успехи юных изобретателей, предложив создать в райцентре филиал Детского технопарка, специализирующийся на робототехнике.

Обращаясь к жителям и гостям района, Владимир Волков отметил, что руководство республики всегда оказывало всестороннюю поддержку аграриям. «Мы стремимся создавать комфортные условия не только для горожан, но и для жителей сельской глубинки, - подчеркнул он. - И такая работа будет продолжена. Мы и впредь намерены строить дома, сохраним пятипроцентную ипотеку и все льготы для врачей, учителей, молодых специалистов агропромышленного комплекса. Ведь село - это без преувеличения душа России, малая родина миллионов ее граждан».

За последние годы в жизни старошайговцев действительно многое изменилось. В районе активно строятся дороги, детские сады, объекты соцкультбыта. В сохраненную больницу поступило новое оборудование, капитально отремонтировано здание поликлиники (тут появился даже отдельный кабинет для маломобильных групп населения). Огромные средства направляются на благоустройство территорий. В дальнейшем будут построены социальный центр, ФАПы в сёлах Новая Фёдоровка, Старая Теризморга и Летки. В строй планируется ввести и новые очистные сооружения, водопроводные сети.

Наглядным примером развития производственного потенциала территории может служить АО «Старошайговагропромснаб», где функционирует мини-завод по глубокой переработке круп. В строительство его было вложено 2,5 млн рублей, еще почти 2 миллиона потрачено на приобретение оборудования. Производственная мощность новой площадки составляет 1,5 тонны в сутки. Горох, просо, гречка и другие крупы выходят из цеха уже в готовых упаковках. Кроме того, предприятие выпекает хлеб высшего и первого сортов (стоимостью около 10 рублей за буханку), производит колбасы, мясные деликатесы, а также пельмени и вареники.

«Подобные объекты будут появляться и в других районах Мордовии, - заверил Владимир Волков. - Ведь они не только позволяют решить проблему трудоустройства местного населения, но и обеспечивают граждан дешёвой и качественной продукцией».

Далее в селе Старая Теризморга лидер региона посетил подсобное хозяйство многодетной семьи Пивкиных. Глава семейства Александр Пивкин когда-то преподавал физику и информатику и даже был признан «Учителем года»-1998. Сейчас, впрочем, своим главным богатством он считает детей - семерых сыновей и двух дочерей. Старший сын учится в институте механики и энергетики МГУ имени Н.П. Огарёва, а дочь пошла по стопам отца, поступив в педагогический институт им. М.Е. Евсевьева.

Свое подворье Пивкины обустраивали постепенно. В рамках приоритетного национального проекта «Развитие ЛПХ» взяли 700-тысячный кредит и приобрели трактор, а через год на полученные в банке 300 тыс. рублей купили прицепной инвентарь и подержанный зерноуборочный комбайн «Нива». Попутно также строили объекты хранения и переработки сельхозпродукции.

При этом какой-то четкой специализации у хозяйства нет - семья сеет пшеницу, сажает картофель, заготавливает сено, содержит двух коров и выращивает бычков. В прошлом году, например, удалось собрать 214 тонн зерна, средняя урожайность превысила 30,6 центнера с гектара. Таким образом, семья не только обеспечивает себя всем необходимым, но и помогает односельчанам.

Общаясь с Пивкиными, руководитель республики заметил, что таких крепких и дружных семей должно быть как можно больше. «И тогда все у нас будет хорошо», - констатировал он.