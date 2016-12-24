Сотрудники филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» приняли участие в донорском марафоне «Зажги свет жизни»

Сотрудники филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» приняли участие в региональном донорском марафоне «Зажги свет жизни», организованном Мордовской республиканской станцией переливания крови. Благодаря выездной акции по сбору крови любой сотрудник филиала, желающий оказать безвозмездную донорскую помощь, мог сделать это в пределах компании. Всего в мероприятии приняло участие 70 сотрудников.

«Символом марафона является «дом с тёмными окнами», в которых по мере участия в мероприятиях донорских коллективов загорается свет жизни! На сегодняшний день в нашей многоэтажке «зажгли свет жизни» уже более 30 коллективов-участников. Это сотрудники предприятий, учреждений, организаций, ведомств Мордовии, – отметила специалист по связям с общественностью Мордовской республиканской станции переливания крови Наталья Асанова. – Мы благодарим сотрудников компании «Ростелеком» за внимание к нашей акции, в которой они принимают активное участие уже во второй раз».

В фойе центрального офиса филиала в РМ ПАО «Ростелеком» была организована регистрация и консультирование доноров, а забор крови проходил в мобильном комплексе «Службы крови Мордовии». «Я являюсь почетным донором, и поэтому участие в марафоне для меня – это возможность помочь больным людям, тем, кто находится в тяжелой ситуации, в первую очередь, детям и онкобольным», – поделилась своими впечатлениями Татьяна Ярославская, специалист группы поддержки продаж массового сегмента филиала в РМ ПАО «Ростелеком».



