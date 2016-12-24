Лучших игроков команд «Легенды хоккея СССР» и «Ветераны Мордовии» выбрали с помощью мобильной связи от «Ростелекома»

«Ростелеком» выступил партнером матча между командами «Легенды хоккея СССР» и «Ветераны Мордовии», который состоялся в Ледовом Дворце Саранска. В составе «Легенд» выступали Виктор Шалимов, братья Владимир и Александр Голиковы, Евгений Давыдов и другие прославленные хоккеисты.

«Ростелеком» на время проведения мероприятия предоставил sim-карту с «красивым» мобильным номером, с помощью которого все болельщики могли принять участие в смс-голосовании и выбрать лучших игроков матча. По результатам присланных смс-сообщений из состава команды «Легенды хоккея СССР» зрители проголосовали за Романа Ильина, двукратного чемпиона России, двукратного чемпиона Словакии. А из состава «Ветераны Мордовии» был выбран капитан команды Олег Щербаков. Всего по итогам голосования было получено более 1300 сообщений. Памятные подарки от «Ростелекома», мишек-хоккеистов, им вручил член совета Федерации хоккея России Станислав Рузов.

Также во время матча были организованы информационные зоны «Ростелекома», где участники игры и болельщики смогли познакомиться с предложениями компании, получить консультацию специалистов, оставить заявку на подключение интернета, Интерактивного ТВ, мобильной связи.

Получить дополнительную информацию или оформить заявку на подключение мобильной связи можно в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте http://mordoviya.rt.ru/ или по бесплатному телефону 8 800 1000 800. При подключении услуг «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» или стационарного телефона sim-карту доставит инсталлятор.



