Мордовия вошла в ТОР-8 самых устойчивых в социально-экономическом плане регионов страны

Такие данные обнародовал фонд «Петербургская политика». По мнению авторов исследования, в июле индекс устойчивости республики увеличился еще на 0,1 пункта и достиг 8-балльной отметки. Лидером рейтинга по-прежнему остается Белгородская область (8,4 балла), по 8,3 балла набрали Калужская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В группу территорий с максимальной устойчивостью также вошли Ленинградская, Магаданская и Тюменская области.

К числу самых заметных событий, случившихся в Мордовии за последнее время, отнесено, прежде всего, обсуждение перспектив дальнейшего развития ПАО «Мордовцемент». Как отмечалось в ходе встречи врио Главы РМ Владимира Волкова с вице-президентом холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Кузьмой Григориадисом, за два года удалось обновить или модернизировать почти все производственные мощности предприятия, принять масштабный план добычи сырья и повышения его качества. Помимо того, более удобной и эффективной стала транспортная логистика, а производительность труда выросла вдвое.

Другим позитивным моментом, по версии «Петербургской политики», стало подписание соглашения с корпорацией «Сан ИнБев» о развитии и поддержке на территории региона программы «Smart Barley», предусматривающей применение самых передовых технологий и агропрактик при выращивании пивоваренного ячменя.

Кроме того, эксперты отметили отправку «Лисмой» оборудования в Бурунди в рамках реализации проекта создания совместного производства, регистрацию на базе агрофирмы «Октябрьская» первого в регионе племенного репродуктора по разведению и выращиванию птицы и пятое место Мордовии по темпам роста экономики в 2016 году (согласно оценке Минэкономразвития России).

Среди прочих событий месяца фигурирует завершение процедуры выдвижения и регистрация кандидатов на должность Главы РМ.