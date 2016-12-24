Бесплатным доступом в интернет теперь могут пользоваться сельские жители 111 населенных пунктов Мордовии

«Ростелеком» реализовал очередной этап проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) в Республике Мордовия, в рамках которого в эксплуатацию введена 31 точка доступа в интернет. Всего в рамках проекта построено 111 точек в 15 муниципальных районах региона, проложено 620 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В настоящее время ведутся работы по строительству еще 200 км ВОЛС до 16 точек доступа в деревнях и селах Ардатовского и Рузаевского районов.

«На сегодняшний день бесплатно пользоваться интернетом могут более 50 тыс. сельских жителей в республике, – отметил заместитель директора филиала в РМ ПАО «Ростелеком» – технический директор Алексей Русскин. – Благодаря оптической инфраструктуре, построенной до малых населенных пунктов, свое развитие получил широкополосный доступ с возможностью подключения целого комплекса услуг связи – скоростного интернета, Интерактивного ТВ и телефонии – непосредственно в домах сельчан».

В каждом из 111 населенных пунктов «Ростелеком» установил опору и смонтировал точку Wi-Fi-доступа, обеспечивающую покрытие в радиусе до 100 метров на открытой местности со скоростью не менее 10 Мбит/с. С августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа можно бесплатно.

Напомним, что контракт, подписанный в 2014 году между Федеральным агентством связи (Россвязь) и «Ростелекомом», предполагает организацию точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. Всего до 2018 года «Ростелеком» организует точки доступа в интернет почти в 14 тыс. малых населенных пунктах России, из них 202 будут построены в Республике Мордовия.

Более подробную информацию об услуге можно узнать на сайте http://mordoviya.rt.ru/homeinternet/wifi в разделе «Wi-Fi в сельской местности». Техническая поддержка клиентов осуществляется по единому бесплатному номеру 8 800 301 00 35.



