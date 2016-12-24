В Саранске перед судом предстанет высокопоставленный офицер МВД, обвиняемый в изготовлении детской порнографии

Репортер

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении начальника автохозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Мордовия». Он обвиняется в использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и иных действиях сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено в ходе следствия, с августа 2012 по январь 2016 года обвиняемый  в различных местах, расположенных не только в городе Саранске, но и в районах республики, осуществлял фото- и видеосъемку на фотоаппарат и видеокамеру полностью обнаженных половых органов малолетней дочери своей знакомой. Противоправная деятельность сотрудника органов внутренних дел была выявлена в июле 2016 года, когда он пытался через еще одну знакомую распечатать часть отснятых фотографий с девочкой в фотосалоне.  Мужчина был задержан и на весь период расследования заключен под стражу. После возбуждения уголовного дела сотрудник был уволен из органов внутренних дел.

Как подчеркивают в СКР, в рамках расследования причастность обвиняемого к совершению инкриминируемых ему преступлений подтверждается протоколами процессуальных и следственных действий, заключениями комплексных медико-психолого-искусствоведческих судебных экспертиз, криминалистической экспертизы видео- и звукозаписей,  а также другими собранными по уголовному делу доказательствами.

Уголовное дело направлено в суд.

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