Сотрудники Рузаевского ЛО МВД России на транспорте провели "Зарядку со стражем порядка" в детском оздоровительном лагере на базе санатори

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В преддверии Всероссийского дня физкультурника сотрудники Рузаевского ЛО МВД России на транспорте совместно с членом общественного совета при линейном отделе провели акцию «Зарядка со стражем порядка».
Вначале, организаторы рассказали ребятам о целях данной акции, о том, как важно заниматься спортом, о пользе зарядки по утрам. Старший инспектор ПДН, майор полиции Р.Ф. Рахмуков побеседовал с ребятами о правильной расстановке приоритетов, что так важно в их возрасте. Транспортный полицейский отметил, что культ саморазрушения, модный среди подрастающего поколения еще несколько лет назад, рассеивается. «Наступила эра здоровья, и, для тех, кто идет в ногу со временем спорт становится нормой жизни», - подчеркнул страж порядка.
Член общественного совета при Рузаевском ЛО МВД России на транспорте, майор милиции в отставке Киржаев В.В., акцентировал внимание подростков на роли в работе полицейских физической подготовки, которая является одним из важнейших и неотъемлемых элементов их профессиональной деятельности.
После беседы, ребятам было предложено поразминаться на свежем воздухе. Утреннюю зарядку провел сотрудник ППСП Рузаевского ЛО МВД России на транспорте, сержант полиции Р.Р. Судапин - кандидат в мастера спорта, 6-кратный чемпион Республики Мордовия по тяжелой атлетике. Он рассказал и показал ребятам, как правильно делать разминку, и какие упражнения наиболее эффективны для улучшения физической формы и поддержания мышечного тонуса. После чего провел с ребятами спортивное занятие, состоящее из комплекса физических упражнений с применением спортивного инвентаря. Воспитанники с удовольствием выполняли все упражнения, повторяя за стражем порядка. Зарядка прошла динамично, весело и очень понравилась детям.
«Подобные мероприятия не только полезны для здоровья, но и помогают наладить дружеские отношения между правоохранителями и подрастающим поколением», - отмечают сотрудники транспортной полиции.
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