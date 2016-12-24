Завершено расследование по делу «саранского маньяка»

Октябрьским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего уроженец села Трускляй Рузаевского района Якова Парамонова. Народная молва нарекла судимого восемь раз Парамонова не иначе как «маньяком», когда осенью прошлого года по Саранску прокатилась волна нападений на женщин. Молодой рецидивист подозревается в насильственных действиях сексуального характера и грабеже.

6 октября минувшего года 24-летняя бухгалтер одного из саранских предприятий поздно возвращалась домой. На часах было 23.30, когда жительница Химмаша почувствовала, что за ней кто-то идет. По словам девушки, от перекрестка проспект 70 лет Октября - улица Косарева за ней увязался какой-то мужчина. Когда она почти дошла до своего дома, налетчик схватил ее сзади за шею и потащил в кусты. Там он пригрозил жертве расправой: «Тихо, тихо, а то убью! - прошипел незнакомец. - Снимай золото, быстро!». Украшений на девушке было немало: несколько колец, цепочка с кулоном и браслет. Перепуганная до смерти бухгалтер вынуждена была отдать ценности. После того как грабитель сложил золото в карман, он стал требовать удовлетворить его сексуальные фантазии. Жертва стала плакать и кричать. Налетчик сжалился и потребовал удовлетворить его руками. Девушка подчинилась, а через некоторое время, когда охальник потерял бдительность, оттолкнула его от себя ногами. Налетчик решил ретироваться.

После этого случая в социальных сетях поднялась настоящая истерия: «В Саранске орудует маньяк, который насилует и грабит девушек!» - гласили многочисленные посты. Каждый день горожане рассказывали о новых нападениях на женщин. Масла в огонь подлила опубликованная ориентировка на мужчину, подозреваемого в нескольких изнасилованиях, совершенных в разных районах города. При этом ни одна из жертв сексуально озабоченного грабителя официально так и не обратилась в полицию. Правоохранители заверили горожан, что серийных изнасилований в городе не было, но с начала года нераскрытыми остаются пять нападений на женщин в Саранске. Все они были ограблены без сопутствующих сексуальных эксцессов.

Шумиха, прокатившаяся по городу, спугнула налетчика. Едва подозреваемый в нападениях Яков Парамонов увидел в средствах массовой информации свой фоторобот, тут же решил, что из города нужно валить. Он собрал сумку и уехал в Подмосковье к родственникам жены. Даже успел там устроиться на работу и выслал аванс жене. Она приехала к мужу позже. До отъезда из Саранска Яков проживал вместе с супругой в одном из домов по улице Севастопольской. В день криминальной операции Яков сказал жене, что пойдет прогуляться. Как оказалось, прогулка заключалась в выслеживании жертвы для нападения.

Оперативники вычислили подозреваемого в серии грабежей по золоту, которое он сдавал в ломбарды. Выехали в Подмосковье и взяли там Парамонова.

Кстати, Яков уже с подросткового возраста имел проблемы с законом. Он воспитывался в интернате, уже имел 8 судимостей за кражи и покушение на них, грабежи, побои. К уголовной ответственности парень привлекался с 15 лет. Последний свой срок уроженец Рузаевского района отбывал за разбойное нападение. Освободился Яков только 12 февраля 2016 года. Во время последней «командировки» парень успел познакомиться с жительницей Саранска - 36-летней Натальей. Сначала дама активно общалась с уголовником, а потом и вовсе оформила с ним официальный брак. Некоторое время Парамонов проработал обрубщиком на мясокомбинате, затем устроился на стройку. Но, очевидно, решил, что зарабатывать на жизнь нападениями на женщин намного проще. У своих жертв Парамонов забирал в основном золотые украшения. Затем он сдавал добычу в ломбарды.