ЮЛИЯ СИДОРОВА И НОВЫЙ ЭШЕЛОН СКОРОХОДОВ ЗАВОЕВАЛИ ДЛЯ МОРДОВИИ МЕДАЛИ СПАРТАКИАДЫ

Представительница Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Юлия Сидорова стала бронзовым призером финальных соревнований VIII летней Спартакиады учащихся России, проходивших в столице Адыгеи Майкопе. В общей сложности за медали боролись 550 юношей и девушек, представлявших 44 региона нашей страны.

Наша метательница отправила молот за 60 метров, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала. Вместе с Сидоровой под флагом Мордовии выступали еще 19 легкоатлетов. В заключительный день турнира существенно порадовали мордовские скороходы. Салават Илькаев с результатом 42.30,0 стал обладателем «золота» на дистанции 10 километров. Вслед за ним к финишу пришел Сергей Кожевников (42.49,33). Совсем немного недотянул до призовой зоны Виталий Анчин (4-е место). На «пятерке» у девушек отличились Эльвира Хасанова (22.09,6), Екатерина Горшенина (23.20,9) и Елена Рябова (23.36,5) - «золото», «серебро» и «бронза» соответственно. В командном зачете сборная Мордовии заняла почетное 5-е место. Более высокие позиции заняли только Краснодарский край, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.