ЮЛИЯ СИДОРОВА И НОВЫЙ ЭШЕЛОН СКОРОХОДОВ ЗАВОЕВАЛИ ДЛЯ МОРДОВИИ МЕДАЛИ СПАРТАКИАДЫ

В республике ещё более сотни населённых пунктов обеспечат оптоволоконной связью
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...
Ветеран мордовского бокса - о допинге, воспитании молодого поколения и профессиональном спорте
Расстрел на мордовской свадьбе обсудили в ток-шоу на «Первом»
На минувшей неделе суд арестовал 42-летнего директора охотничьего магазина «Охот-Актив» Павла Калашникова, расстрелявшего свадьбу в селе...
«Практически все объекты мундиаля мы должны сдать в эксплуатацию уже в текущем году, - сказал по результатам субботней инспекции ряда...
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
Житель Чамзинского районаобвиняется в надругательстве над 12-летней школьницей
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...