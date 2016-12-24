В Мордовии объявят конкурс на сувенирную продукцию к чемпионату мира по футболу

14 июня, ровно за год до начала чемпионата мира по футболу, в Саранске прошел круглый стол, посвященный подготовке туристской сувенирной продукции к мундиалю и вопросам ее продвижения. Организаторами мероприятия выступили Туристско-информационный центр РМ совместно с АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018».

«Туристы, приезжающие в Саранск, хотят увезти с собой сувениры, напоминающие о Мордовии, - отметила директор ТИЦ РМ Екатерина Гавина. - Мы хотим наладить сотрудничество с мастерами республики и включать в туристские маршруты выставки и мастер-классы местных умельцев».

Заместитель гендиректора АНО «Дирекция «Саранск 2018» Елена Тихонова рассказала, что с 12 июня 2018 года на Советской площади стартует Фестиваль болельщиков, который будет проходить во все 25 игровых дней чемпионата мира по футболу. Фанфест на Советской площади будет работать с 13 часов до 23-24 часов. Особый наплыв болельщиков ожидается 16, 19, 25 и 28 июня, когда в Саранске будут проходить футбольные матчи. «Во все дни проведения чемпионата должны работать лавки сувенирной продукции для гостей, - подчеркнула Елена Тихонова. - Наша задача - представить широкий ассортимент сувениров в достаточном количестве».

Во время проведения чемпионата продажа сувенирной продукции будет открыта на площади Тысячелетия, в Пушкинском парке, на площади перед Ледовым дворцом, на железнодорожном вокзале, в аэропорту. Елена Тихонова также отметила, что к началу чемпионата все торговые точки должны быть оснащены терминалами для возможности оплаты картой.

Екатерина Гавина сообщила о том, что Мордовию посещали представители комитета по реализации программ в сфере внутреннего туризма при Министерстве культуры РФ в целях апробации и включения маршрута «Зов Торамы» в список брендовых маршрутов России. И по мнению экспертной группы, наш регион не обладает достаточным количеством сувенирной продукции, способной удовлетворить потребности большого потока туристов. Кроме того, было рекомендовано создать такой товар, который в последующем стал бы брендом Мордовии, каким является, к примеру, тульский пряник или самовар для России. В частности, таким продуктом для нашей республики вполне может стать тавлинская деревянная игрушка.

Сувенир должен быть небольшим по размерам и небьющимся. Предлагается сделать сувениры этническими, ведь наш регион - национальный. Всю сувенирную продукцию необходимо согласовывать с FIFA. Изготавливать, скажем, сувенирные матрешки запрещено, а вот магнитики - пока под вопросом. Мастера-ремесленники предложили объявить конкурс на сувенирную продукцию, которая точно подойдет под все требования FIFA.

Елена Тихонова пояснила, что иностранные журналисты, посещающие наш город, чаще всего проявляют интерес к национальным сувенирам и расшитым мордовским рубахам. Также пользуются популярностью различные обереги и национальная плетеная обувь.

Умельцы в любом случае не останутся внакладе - выручат средства от продажи сувениров и получат дополнительную рекламу в интернете.

Специалист по защите бренда FIFA Мария Рындина познакомила мастеров народно-художественных промыслов с информацией об использовании символики FIFA. Она рассказала, что правообладателем широкого перечня товарных знаков чемпионата, в том числе чемпионатов мира по футболу разных лет, является Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA), и любое использование символики без разрешения правообладателя запрещено. Мастерам были вручены памятки по защите бренда.

Любопытно, что одному из саранских салонов красоты даже пришлось сменить свое название, дабы не вызывать никаких ассоциаций с FIFA. «ФИФОчка» - именно такое название носит теперь салон красоты, расположенный в центре города, вместо прежнего «ФИФА».

«Остался ровно год до чемпионата, одновременно с которым во всех городах-организаторах будет проходить Фестиваль болельщиков. Нам хотелось бы, чтобы гости Саранска увезли с собой не только хорошие впечатления, но и наши национальные сувениры, дающие представление о культуре Мордовии, национальном быте и традициях, - отметил гендиректор АНО «Дирекция «Саранск 2018» Алексей Плешачков. - Мы предложили нашим ремесленникам представить свою продукцию на Фестивале, и они очень позитивно отнеслись к этой возможности. Надеемся, что в 2018 году бренды «тавлинская игрушка», «урусовские валенки» и многие другие станут популярными в России и в мире. Мастера подали нам прекрасную идею - объявить конкурс в каждой категории сувенирной продукции, чтобы выявить наиболее интересные работы. И мы готовы воплотить эту идею в сентябре 2017 года».