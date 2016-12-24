В Мордовии медсестру будут судить за продажу инвалидности на полтора миллиона рублей

В Саранске готовится предстать перед судом медицинская сестра. Ее обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Как поясняют в ведомстве, обвиняемая работала медсестрой в одном из медицинских учреждений мордовской столицы. Как было установлено в ходе следствия, с февраля 2012 года по июнь прошлого года она входила в доверие к гражданам и обещала помочь в получении группы инвалидности. Таким образом ей удалось «заработать» более полутора миллионов рублей. Уголовное дело уже направлено в суд.