В Мордовии медсестру будут судить за продажу инвалидности на полтора миллиона рублей

Репортер

В Саранске готовится предстать перед судом медицинская сестра. Ее обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Как поясняют в ведомстве, обвиняемая работала медсестрой в одном из медицинских учреждений мордовской столицы. Как было установлено в ходе следствия, с февраля 2012 года по июнь прошлого года она входила в доверие к гражданам и обещала помочь в получении группы инвалидности. Таким образом ей удалось «заработать» более полутора миллионов рублей. Уголовное дело уже направлено в суд.  

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Праздничная афиша

В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день...

Конкурс красоты

№23  Наталья

 Посмотреть все фотографии