Суд прекратил уголовное дело в отношении заместителя директора мясокомбината, по вине которого погиб работник

«Россия сейчас находится на стороне зла»
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
В Мордовии суд прекратил уголовное дело в отношении заместителя технического директора МПК «Атяшевский». Он обвинялся в нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Как было установлено в ходе судебного процесса, днем 19 мая 2016 года в результате нарушения правил охраны труда при эксплуатации лифтового оборудования, допущенных заместителем технического директора, кухонный работник, находясь на 4 этаже административного здания, полагая, что заходит в лифт, упала в шахту лифта. Пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась через несколько дней от полученных телесных повреждений. В судебном заседании подсудимым и потерпевшей стороной заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
Как подчеркивают в СКР, судом принято решение прекратить уголовное дело по нереабилитирующим основаниям.
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
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