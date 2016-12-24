Молодо-дорого!

В России опять подорожает страхование автогражданской ответственности. Банк России разработал новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО. Как следует из этого документа, больше всех придется платить тем, кто только сел за руль. Для них планируют ввести специальные повышающие коэффициенты, привязав их к возрасту и водительскому стажу страхователя. Однако больше других подорожает страховка без ограничений количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством. К новым тарифам присмотрелся корреспондент «ВС».

Статистика не в счет

Честно говоря, новость об очередном повышении стоимости полисов ОСАГО уже не удивила. Еще в начале весны этого года, когда водительская общественность только обсуждала закон о приоритете натурального возмещения, было понятно, что страховщики постараются наверстать упущенное посредством увеличения стоимости страховых документов. И тот факт, что инициатором введения так называемого модернизированного полиса ОСАГО выступает финансовый регулятор, не должен вводить в заблуждение. В конце концов, как ни крути, платить придется простым водителям. Причем на этот раз под ударом окажется самая незащищенная категория - новички. Согласно документу, который разработал Банк России, полис обязательного страхования автогражданской ответственности подорожает именно для водителей с небольшим стажем вождения. Для них планируют ввести специальные коэффициенты, которые будут привязаны к возрасту и водительскому стажу автовладельца. К примеру, водители в возрасте от шестнадцати до двадцати четырех лет со стажем вождения до трех лет и люди в возрасте от двадцати пяти до двадцати девяти лет со стажем вождения до одного года получат максимальный повышающий коэффициент 1,8. Хотя, как справедливо замечают представители водительской общественности, ныне действующая система расчета повышающих коэффициентов для новичков и так достаточно сурова. К примеру, сейчас водители в возрасте до двадцати двух лет включительно со стажем вождения до трех лет включительно при расчете стоимости полиса ОСАГО получают все тот же коэффициент 1,8. Водители старше двадцати двух лет со стажем вождения до трех лет включительно имеют коэффициент 1,7. А водители в возрасте до двадцати двух лет со стажем вождения свыше трех лет - 1,6. Однако, судя по всему, страховщиков такая система расчета уже не устраивает. Аппетиты страховых компаний не могут умерить даже данные статистических отчетов, согласно которым в последние годы в нашей стране наметилась устойчивая тенденция снижения количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине новичков. Страховщики успешно делают вид, что не замечают этой статистики. Впрочем, вероятно, чтобы слегка снизить градус напряжения, представители страховых компаний делают акцент на том, что в новом порядке расчета стоимости полиса ОСАГО предусмотрен вариант предоставления скидок. На них могут рассчитывать водители старше тридцати лет и имеющие водительский стаж более трех-четырех лет.

Не нужно быть гениальным математиком, чтобы понять простую истину: при новом порядке расчета стоимости страховых документов полис ОСАГО для начинающих водителей существенно подорожает. Эксперты страхового рынка пока воздерживаются от точных прогнозов, но речь в данном случае может идти о суммах, в разы превышающих нынешние показатели. Такими мерами финансовый регулятор надеется повысить дисциплинированность молодых водителей, но, как показывает практика, от повышения цен выигрывают только страховые компании.

Малус без ограничений

Впрочем, беспокоиться о своих кошельках теперь следует не только тем, кто сел за руль совсем недавно. Проект новой системы расчета стоимости страховых документов, подготовленный Банком России, предусматривает введение повышающих коэффициентов и для других категорий страхователей. Речь, прежде всего, о тех, кто оформляет полис ОСАГО с неограниченным кругом лиц, допущенных к управлению транспортным средством. На сегодняшний день коэффициент для этой категории страхователей составляет 1,8. Однако уже в ближайшее время его собираются поднять до 2,7. Не нужно, наверное, пояснять, что после этого данный вид страховки в абсолютном выражении также вырастет очень заметно. Но и это еще не все.

Все тот же документ предусматривает введение новой формулы расчета коэффициента «бонус-малус». Страховые компании применяют его к водителям, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествии, повлекшие выплаты. Так вот представители страховых компаний сейчас хотят узаконить ежегодный перерасчет этого значения. Проще говоря, полис ОСАГО будет ежегодно дорожать для тех водителей, по вине которых произошла авария. Подчеркивается, что после введения этой системы стоимость полиса ОСАГО не будет повышаться в течение года.

Как поясняют сами страховщики, новая система расчета КБМ будет более понятна и прозрачна в первую очередь для самих автолюбителей. А кроме того, повысит аккуратность водителей на дороге. Расчет здесь простой: любой нормальный водитель будет стремиться избежать аварии, чтобы сохранить неизменным свой КБМ. К тому же представители страхового бизнеса полагают, что новый механизм позволит существенно сократить количество жалоб, возникающих из-за того, что один человек может быть вписан в несколько полисов ОСАГО. В результате один водитель может иметь сразу несколько КБМ. Однако после создания единой базы такая ситуация будет невозможна в принципе. Водитель гарантированно будет сохранять свои накопленные бонусы, но при этом и гарантированно получит «малус» по итогам года за каждый страховой случай, наступивший по его вине и повлекший выплаты.

В Российском союзе автостраховщиков настаивают, что разработанная Банком России система не является плановым повышением стоимости страховых документов на автотранспорт, а всего лишь делает расчет стоимости полиса ОСАГО максимально справедливым.

Надо ли говорить, что аргументы представителей страхового бизнеса оказались слабым утешением для водительской общественности. В последние годы стоимость страховых документов повышается с пугающей регулярностью. И всякий раз страховщики находят разумное, на первый взгляд, обоснование своим действиям. При этом жалоб со стороны водителей на то, что страховые компании существенно занижают размер выплат после дорожно-транспортного происшествия, меньше не становится. А ведь если внимательнее присмотреться к этой проблеме, становится понятно: страдают в данном случае не только простые водители. Системное занижение выплат приводит к появлению различных серых схем оформления и вообще к фальсификации дорожно-транспортных происшествий. Сами страховщики не перестают жаловаться на то, что их ущерб от деятельности мошенников исчисляется миллиардами рублей. Однако начать с себя и изменить подход к начислению и производству выплат страховые компании не хотят. Они предпочитают компенсировать собственные убытки за счет повышения тарифов. Для многих очевидно уже сейчас, что последующее за введением новой схемы расчета коэффициентов повышение стоимости полиса ОСАГО не станет последним. И интересно, какое обоснование придумают страховщики в очередной раз?

Вскрываем карты

Тем временем эксперты страхового рынка подводят итоги первого месяца действия закона о натуральном возмещении по ОСАГО.

Напомним, он вступил в силу с 28 апреля этого года и преподносился водительской общественности как великое благо. Одним из плюсов инициативы изначально называлось то, что поврежденная в аварии деталь будет оцениваться без учета ее амортизации на момент ДТП и приравниваться к новой. На практике же уже появились случаи, когда сервисные центры устанавливали на поврежденные автомобили бывшие в употреблении запасные части. Проблема в данном случае заключается в том, что далеко не каждый водитель сможет отличить новую деталь от подержанной. Юристы к тому же говорят, что при ремонте поврежденного автомобиля велик риск установки вместо оригинальной запасной части ее более дешевого аналога. Навскидку определить это практически невозможно. А на проведение качественного экспертного исследования автовладельцу придется потратить большое количество времени и денег. К тому же далеко не каждый автолюбитель, даже распознав подделку, решится обратиться в суд. По словам экспертов, массовость таких нарушений обеспечивает не только станциям техобслуживания, но и сотрудничающим с ними страховым компаниям огромные прибыли. В подтверждение этого тезиса говорят о том, что в законе очень неконкретно определены понятие «качество ремонта» и критерии его оценки. При этом сами страховые компании стремятся переложить всю ответственность на станции технического обслуживания, хотя по закону именно они должны отвечать за качество проведенного ремонта. Специалисты прогнозируют, что уже к концу этого года страховщики заявят об убытках, которые они несут в результате действия нового закона, и потребуют официально повысить тарифы на страхование автогражданской ответственности. Хотя уже сейчас стоимость полиса ОСАГО приближается к цене КАСКО. Именно по этой причине порядка десяти процентов всех российских водителей предпочитают сознательно ездить вообще без полиса. По мнению специалистов, такая ситуация вполне способна нивелировать все положительные эффекты от действия закона о приоритете натурального возмещения по ОСАГО. И с этими оценками трудно не согласиться. Когда стоимость автогражданки приближается к двадцати тысячам рублей в год, соблазн обойтись без нее заметно возрастает. В стремлении сэкономить водителей не пугает даже существенное ужесточение штрафных санкций за езду без страховки. Однако главная беда российского страхового рынка заключается в долговременном отсутствии положительных прогнозов. Деградирующая из года в год ситуация начинает напоминать раковую опухоль, которую не могут излечить ни новые законы, ни очередные повышения тарифов.