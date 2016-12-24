Заместителем Главы городского округа Саранск по организационным вопросам и работе с населением назначен Сергей Токарев

С 10 апреля 2017 года заместителем Главы городского округа Саранск по организационным вопросам и работе с населением назначен Сергей Андреевич Токарев.

Сергей Токарев родился в Саранске в 1979 году. В 2000-м окончил Саранский колледж электроники, экономики и права по специальности «Техническое обслуживание и ремонт оборудования для производства электронной техники», в 2009 году - Саранский кооперативный институт Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» по специальности «Юриспруденция». На протяжении двух лет служил в рядах Российской армии.

Трудовая деятельность Сергея Андреевича началась в 2005 году с должности экспедитора. В 2009 году трудился в качестве индивидуального предпринимателя, в дальнейшем до конца 2010 года в ЧОО «Стройохрана». В июне 2011 года Токарев был принят в Администрацию городского округа Саранск на должность ведущего специалиста отдела правовой защиты Юридического управления, в 2012 году переведен главным специалистом отдела. В 2014 году был назначен начальником отдела по организационным вопросам и работе с населением Администрации городского округа Саранск, где и работал до перевода на должность заместителя Главы городского округа Саранск по организационным вопросам и работе с населением.

За плодотворную работу и добросовестный труд в органах местного самоуправления награжден Благодарностью Главы Администрации городского округа Саранск.