Заместителем Главы городского округа Саранск по организационным вопросам и работе с населением назначен Сергей Токарев

140 сантиметров характера
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
Россия увеличивает штатную численность Вооруженных сил и снова обсуждает идею увеличения призывного возраста
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска