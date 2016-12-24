В Саранске 15 и 16 апреля будет временно ограничено движение транспорта

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В период проведения торжественного Пасхального богослужения в храмах и церквях городского округа Саранск будет временно ограничено движение и исключена парковка всех видов транспортных средств (за исключением спецмашин) с 07:00 15 апреля до 04:00 16 апреля:
по ул. Большевистской на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской;
по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской;
по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Советской;
по ул. Советской на участке от ул. Большевистской до ул. Пролетарской;
по ул. М. Расковой на участке от ул. Ульянова до ул. Попова.
С 07:00 15 апреля до 04:00 16 апреля будет исключена парковка всех видов транспортных средств на парковках:
по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова;
по ул. Большевистской в районе здания Мордовский РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а);
по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а);
на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери по ул. Коваленко и Никольскому храму по ул. Волгоградской.
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