В Саранске 15 и 16 апреля будет временно ограничено движение транспорта

В период проведения торжественного Пасхального богослужения в храмах и церквях городского округа Саранск будет временно ограничено движение и исключена парковка всех видов транспортных средств (за исключением спецмашин) с 07:00 15 апреля до 04:00 16 апреля:

по ул. Большевистской на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской;

по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской;

по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Советской;

по ул. Советской на участке от ул. Большевистской до ул. Пролетарской;

по ул. М. Расковой на участке от ул. Ульянова до ул. Попова.

С 07:00 15 апреля до 04:00 16 апреля будет исключена парковка всех видов транспортных средств на парковках:

по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова;

по ул. Большевистской в районе здания Мордовский РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а);

по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а);

на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери по ул. Коваленко и Никольскому храму по ул. Волгоградской.