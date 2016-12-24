В Саранске временно будет ограничено движение через железнодорожные переезды «19 км» и «25 км»

В связи с капитальным ремонтом для движения транспортных средств ежедневно с 17 по 22 апреля с 22:00 до 6:00 будет закрыт железнодорожный переезд «19 км» (п. Пушкино). Для пропуска рейсовых автобусов в дневное время на железнодорожном переезде будет оборудован временный односторонний настил.

На период ремонтных работ с 08:00 17 апреля до 08:00 22 апреля будет закрыт охраняемый железнодорожный переезд «25 км» (на ул. Советской в районе ст. Посоп). В качестве маршрута объезда следует использовать железнодорожный переезд «27 км» (в районе ООО «Саранский элеватор»).