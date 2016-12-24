Трактористу дали два года ограничения свободы за гибель женщины из-за небезопасного маневра

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Октябрьский районный суд вынес приговор трактористу ГУП РМ «Тепличное». Он обвинялся в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Как было установлено в ходе судебного процесса, утром 15 сентября 2016 года в Октябрьском районе города Саранска осужденный, управляя трактором с прицепом в виде картофелеуборочного комбайна, находился в поле, где проходили работы по уборке картофеля. При этом на комбайне находились две женщины - подсобные рабочие, которые следили за лентой транспортера. Во время работы мужчина, не убедившись в безопасности маневра, начал движение задним ходом, в результате чего совершил наезд прицепом на железобетонную опору линии электропередач. От удара опора переломилась и упала на одну из женщин, зажав ее между поручнем прицепа и кузовом. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу, где 23 сентября скончалась от тупой закрытой травмы груди.
Приговором суда трактористу назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.
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