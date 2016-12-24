Президент России Владимир Путин назначил Владимира Волкова временно исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия

12 апреля состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Республики Мордовия, в ходе которой Владимир Волков был назначен исполняющим обязанности руководителя региона до выборов в сентябре, сообщает пресс-служба Главы РМ.



«Владимир Дмитриевич, вы знаете, многое сделано за это время, но еще работы предостаточно, поэтому на основе объективного анализа того, что удалось сделать, того, что не удалось сделать, на основе анализа настроений и пожеланий людей, проживающих в республике, нужно скорректировать свою работу в будущем», — отметил Глава государства.

«Я буду предлагать вам исполнение обязанностей до выборов в сентябре» – сказал Владимир Путин.

Президент страны выразил надежду, что Владимир Волков сможет провести соответствующим образом избирательную кампанию и продолжить работу. Со своей стороны глава региона заверил, что будет стараться делать все от него зависящее.



