Глава Мордовии обсудил с академиком Диановым перспективы развития в республике волоконно-оптического кластера

6 апреля в Москве в ходе рабочей поездки Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с академиком РАН, руководителем Научного центра волоконной оптики РАН Евгением Диановым, сообщает пресс-служба руководителя региона. Обсуждались перспективы развития в республике волоконно-оптического кластера, в частности – реализация второй очереди проекта «Создание производства оптического волокна» по организации производства преформ на базе АО «Оптиковолоконные системы». Речь шла о техническом и технологическом обеспечении нового производства в соответствии с последними научными разработками, имеющимися в сфере производства оптического волокна в стране и за рубежом.

Глава республики поблагодарил Евгения Дианова за научную поддержку проекта и выразил заинтересованность в дальнейшей совместной работе. Владимир Волков подчеркнул: «Мы ставим перед собой задачу сконцентрировать в республике компетенции ведущих российских научных школ в области волоконной оптики и оптоэлектроники и реализовать проект по созданию промышленного кластера «Волоконная оптика и оптоэлектроника». Этот кластер сможет объединить интересы предприятий и компаний региона в области разработки и внедрения всех видов оптического волокна, приборов и систем на его основе».

В ходе беседы рассмотрены возможности внедрения новых разработок Научного центра волоконной оптики РАН на предприятиях кластера в Саранске.