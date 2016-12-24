Глава Мордовии обсудил с академиком Диановым перспективы развития в республике волоконно-оптического кластера

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6 апреля в Москве в ходе рабочей поездки Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с академиком РАН, руководителем Научного центра волоконной оптики РАН Евгением Диановым, сообщает пресс-служба руководителя региона. Обсуждались перспективы развития в республике волоконно-оптического кластера, в частности – реализация второй очереди проекта «Создание производства оптического волокна» по организации производства преформ на базе АО «Оптиковолоконные системы». Речь шла о техническом и технологическом обеспечении нового производства в соответствии с последними научными разработками, имеющимися в сфере производства оптического волокна в стране и за рубежом.
Глава республики поблагодарил Евгения Дианова за научную поддержку проекта и выразил заинтересованность в дальнейшей совместной работе. Владимир Волков подчеркнул: «Мы ставим перед собой задачу сконцентрировать в республике компетенции ведущих российских научных школ в области волоконной оптики и оптоэлектроники и реализовать проект по созданию промышленного кластера «Волоконная оптика и оптоэлектроника». Этот кластер сможет объединить интересы предприятий и компаний региона в области разработки и внедрения всех видов оптического волокна, приборов и систем на его основе».
В ходе беседы рассмотрены возможности внедрения новых разработок Научного центра волоконной оптики РАН на предприятиях кластера в Саранске.
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