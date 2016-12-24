Президент России Владимир Путин: «У Мордовии очень хорошие показатели в сельском хозяйстве»

Экспорт + инициатива
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление