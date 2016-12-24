Президент России Владимир Путин: «У Мордовии очень хорошие показатели в сельском хозяйстве»

3 апреля на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Мордовии о дальнейшей поддержке агропромышленного комплекса в условиях санкций и принятых ответных мер.

«В Мордовии действительно нефть и газ не добываются в промышленных масштабах. Одна из основных отраслей народного хозяйства, экономики - это сельское хозяйство. И в последнее время сельское хозяйство гарантирует очень хорошие темпы роста свыше трех процентов. Не исключение и Мордовия. Действительно очень хорошие показатели.

Вы знаете цифры федеральной поддержки в прошлом году. В этом году она не сокращается, а только увеличивается. И мы будем продолжать это.

Я исхожу из того, что те санкции, о которых вы сказали, не будут вечно продолжаться. А если они будут продолжаться вечно, то мы будем ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые можем сами производить. Мы же не все подряд ограничиваем и не из всех стран. Мы ограничиваем, прямо скажем, выборочно. Мы воспользовались по большому счету этими санкциями, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал.

Это нам явно помогает, и мы и в будущем будем исходить только из этого принципа - делать все, что идет нам на пользу, и ничего, что мешает развиваться.

Аграриев мы, безусловно, будем поддерживать всеми доступными способами. Мы должны уделять внимание не только крупным производствам, но и фермерским хозяйствам, небольшим предприятиям. Никогда не надо забывать, что сорок миллионов граждан нашей страны проживают на селе. Большое спасибо за результаты их работы», - сказал Президент России.