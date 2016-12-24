На должность заместителя Главы городского округа Саранск - директора Департамента перспективного развития Администрации городского окру

Заместителем Главы городского округа Саранск - директором Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск назначен Антон Михайлович Толкунов.

Родился Антон Толкунов в Саранске в 1984 году. В 2006-м он окончил МГУ им. Н.П. Огарева, получив квалификацию инженера по специальности «Городское строительство и хозяйство», в 2013 году - степень магистра по специальности «Экономика».

Вся трудовая деятельность Антона Михайловича связана с Администрацией городского округа Саранск. В 2006 году она началась с должности главного специалиста отдела градостроительного кадастра и надзора Управления архитектуры и градостроительства Администрации Саранска. В 2008 году Толкунов был назначен заместителем заведующего отделом - архитектором Ленинского района. Затем, в 2009 году, переведен заместителем заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры.

В 2015 году Антон Михайлович был назначен заместителем начальника Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации Саранска, а в мае 2016 года - начальником Управления градостроительства и архитектуры, где работал до перевода на должность заместителя Главы городского округа Саранск - директора Департамента перспективного развития Администрации.

За плодотворную и добросовестную работу в органах местного самоуправления дважды награжден Почетными грамотами Администрации городского округа Саранск.

Женат. Воспитывает сына.