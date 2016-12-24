Петр Тултаев принял участие во встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями российских некоммерческих орган

Петр Тултаев провел заседание Президиума Совета Ассоциации финно-угорских народов России в Уфе
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно