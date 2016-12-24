Петр Тултаев принял участие во встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями российских некоммерческих орган

На минувшей неделе в Москве состоялась ежегодная встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с представителями отечественных некоммерческих организаций. Впервые в этом совещании принял участие председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» Петр Тултаев.

В ходе обсуждения вопросов совместной работы по формированию атмосферы доверия в диалоге с зарубежными партнерами отмечалось, что Россия продолжает придерживаться самостоятельной и прагматичной внешней политики, базирующейся на принципах невмешательства во внутренние дела государств, приверженности международному праву, коллективного поиска ответов на общие вызовы и угрозы. Последовательно выступая за равноправие членов мирового сообщества, Россия остается открытой для тех, кто разделяет такие ценности.

Участники встречи выразили готовность к дальнейшему взаимодействию с МИД России, направленному на обеспечение интересов страны и укрепление ее международного авторитета.