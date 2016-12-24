НИИ источников света имени А.Н. Лодыгина стал членом Ассоциации производителей светодиодной продукции

Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н. Лодыгина вступил в Ассоциацию производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС). Соответствующее решение было принято правлением ассоциации - единственного на сегодняшний день отраслевого профессионального объединения, куда входят уже 26 ведущих разработчиков и производителей светодиодной продукции страны.

По словам генерального директора НИИИС Олега Грицая, данный шаг продиктован стремлением института участвовать в процессе стандартизации. Ведь речь идет об объединении усилий, привлечении внимания производителей к потенциалу организации, разработке новых продуктов и проведении их испытаний. Институт, являясь членом МТК 332, получает доступ к стандартам Международной электротехнической комиссии, на основе которых в дальнейшем и разрабатываются межгосударственные и национальные стандарты. Таким образом, вступление в АПСС будет способствовать оперативному получению замечаний для дальнейшего их включения в окончательную редакцию стандарта. В то же время и инженерный потенциал НИИИС, его компетенции могут быть использованы при оценке документов, разрабатываемых другими членами ассоциации, а также при организации производства, для которого необходимы конструкторская, технологическая и нормативная документации.

В свою очередь, член правления - генеральный директор ассоциации Евгений Долин отметил, что многолетние традиции сотрудничества с предприятиями светотехнического кластера Мордовии продолжают развиваться. «Отечественный рынок светодиодной продукции сегодня переживает трудную трансформацию, - сказал он. - В стране еще хватает безответственных поставщиков, дискредитирующих его, вносящих сумятицу в работу. Укрепляя взаимодействие с таким серьезным участником, как НИИИС им. Лодыгина, мы тем самым утверждаем высокие стандарты качества, создаем полноценную систему контроля по их соблюдению. Думаю, что и членство в АПСС поможет институту при развитии бизнеса, расширении клиентской базы».