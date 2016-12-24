Есть ли какая-то разница между оформлением жилья в собственность юридическим или физическим лицом?

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По срокам разницы нет, а вот количество документов, которые должны предоставить физическое и юридическое лицо при оформлении жилья в собственность, различно.
Физическое лицо для совершения сделки должно представить: документы, подтверждающие право собственности на квартиру или дом; гражданский паспорт; письменное согласие супруга (супруги); брачный контракт, если таковой имеется.
Для юридического лица перечень документов более обширен: учредительные документы юридического лица (компании); устав юридического лица (компании); решение собрания учредителей о покупке жилой недвижимости; свидетельство о регистрации юридического лица (компании); ИНН юридического лица (компании); доверенность на официального представителя компании, если договор купли-продажи подписывает не лично руководитель компании.
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