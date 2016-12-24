Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия предоставляет услуги по выдаче ключей электронной подписи

Ветхость и трезвость
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
С 7 марта 2017 года в филиале Кадастровой палаты гражданам можно получить квалифицированный сертификат электронной цифровой подписи, который обеспечивает возможность получения электронных услуг на официальном портале Росреестра www.rosreestr.ru. Также он позволит работать с системами электронного документооборота, официальным порталом Федеральной налоговой службы www.nalog.ru и Единым порталом государственных и муниципальных услуг www. gosuslugi.ru.
Выдача сертификатов осуществляется в электронном виде в закрытом разделе Личного кабинета пользователя на официальном ресурсе: http://uc.kadastr.ru.
Использование электронной подписи значительно сократит время получения государственных услуг, поскольку исключит необходимость личного обращения в пункт приема с заявлением, а в последующем за результатом полученной услуги.
Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории