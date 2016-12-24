Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия предоставляет услуги по выдаче ключей электронной подписи

С 7 марта 2017 года в филиале Кадастровой палаты гражданам можно получить квалифицированный сертификат электронной цифровой подписи, который обеспечивает возможность получения электронных услуг на официальном портале Росреестра www.rosreestr.ru. Также он позволит работать с системами электронного документооборота, официальным порталом Федеральной налоговой службы www.nalog.ru и Единым порталом государственных и муниципальных услуг www. gosuslugi.ru.

Выдача сертификатов осуществляется в электронном виде в закрытом разделе Личного кабинета пользователя на официальном ресурсе: http://uc.kadastr.ru.

Использование электронной подписи значительно сократит время получения государственных услуг, поскольку исключит необходимость личного обращения в пункт приема с заявлением, а в последующем за результатом полученной услуги.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия



