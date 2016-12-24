Петр Тултаев провел заседание Президиума Совета Ассоциации финно-угорских народов России в Уфе

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3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». Открывая встречу, председатель Совета АФУН РФ Петр Тултаев отметил, что в республике Башкортостан проживают представители 116 национальностей, среди которых более 150 тысяч человек - это финно-угорские народы, в том числе более 26 тысяч - мордва.
Основным на заседании был вопрос об этнокультурной поддержке финно-угорских народов, проживающих в Республике Башкортостан. Было отмечено, что в школах республики обучаются более 11 тысяч марийцев, более 2 тысяч удмуртов и около 900 представителей мордвы. Все национальности принимают самое активное участие в устойчивом развитии региона и укреплении межнациональных отношений. Яркие представители финно-угорских народов жили и работали в республике и продолжают своей деятельностью вносить большой вклад в сохранение самобытности своих народов. В республике действует три историко-культурных центра, являющихся филиалами Дома дружбы народов Республики Башкортостан.
В ходе работы заседания обсуждены организационные вопросы о подготовке к VI съезду финно-угорских народов России, который пройдет 27-30 сентября текущего года в Сыктывкаре. Члены Президиума Совета АФУН России посетили Национальную библиотеку Республики Башкортостан им. А.-З. Валиди, где по уже установившейся традиции состоялись презентация и передача литературы финно-угорских народов России, специально привезенной из регионов.
В рамках культурной программы участники заседания посетили многофункциональный культурный центр, музей первого мордовского просветителя, фольклориста, этнографа Авксентия Юртова и ряд других мероприятий.

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