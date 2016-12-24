Начальником Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации городского округ

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С 6 марта текущего года начальником Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации городского округа Саранск назначен Роман Дубровин.  
Роман Борисович Дубровин родился в 1972 году в поселке Тургенево Ардатовского района Мордовии. Его общий трудовой стаж составляет 22 года. В 1994 году закончил МГПИ имени М.Е. Евсевьева по специальности «Физическая культура». Трудовую деятельность начал учителем физической культуры в средней школе № 38 города Саранска, где проработал до 1997 года с перерывом на службу в рядах Российской армии. С 1997 по 2001 год трудился учителем физической культуры в саранской общеобразовательной школе № 22. До 2006 года занимал должность завуча по учебно-воспитательной работе муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1». В 2007 году стал завучем по учебно-воспитательной работе, а в дальнейшем - директором учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» МРО ОГФСО «Юность России».
В 2013 году был принят на работу в Администрацию городского округа Саранск заведующим отделом по организации спортивно-массовой работы и делам молодежи Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике, где и работал до назначения на должность начальника управления.  
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и Почетной грамотой Министерства образования и науки России, почетными грамотами Правительства Республики Мордовии, Министерства образования региона и Администрации городского округа Саранск, Благодарностью Главы Администрации города Саранска.
Женат, воспитывает дочь и сына.

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