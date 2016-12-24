Владимир Путин уволил главу УФСИН Мордовии

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Президент России Владимир Путин своим указам освободил сразу десять генералов от занимаемых должностей в структурах Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В числе лишившихся своих должностей значится начальник УФСИН РФ по РМ Рамазан Ягъяев. Кроме него свои посты покинули начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, глава Следственного управления СК по Приморскому краю Сергей Бобровничий, начальник ГУВД по Самарской области Сергей Солодовников и начальник ГУВД по Нижегородской области Иван Шаев. Кроме того, уволены начальник УФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов, первый заместитель начальника Московского университета МВД Сергей Жевлакович, начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник УВД по Вологодской области Виталий Федотов.
Причины кадрового решения Президента РФ не уточняются.
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