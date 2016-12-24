«Ростелеком» увеличил протяженность оптической сети связи в Мордовии более чем на 350 км

«Ростелеком» в 2016 году построил на территории Республики Мордовия более 350 км волоконно-оптических линий связи. Впервые доступ к оптике в рамках проектов «Устранение цифрового неравенства» и «Строительство сети в коттеджных поселках» получили жители 61 малого населенного пункта республики и владельцы 235 частных домов в Саранске, в с. Большая Елховка и в п. Звездный.

Всего телекоммуникационными услугами с использованием оптических технологий могут воспользоваться 189 тыс. семей, проживающих в многоквартирных и частных домах региона, из них 2,5 тыс. получили такую возможность в 2016 году.

Кроме частного сегмента, работы по строительству оптики в 2016 году активно велись и до объектов коммерческих и государственных структур. В результате 222 организации получили возможность создания виртуальных частных сетей, подключения скоростного интернета, облачных сервисов и др. В частности, оптические линии построены до станции скорой медицинской помощи РМ и Ромодановской районной больницы, Гимназии № 20, Администрации Октябрьского района г. Саранск, Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации (Саранск), АО «Тандер», МФЦ в Зубово-Полянском районе, Единой дежурно-диспетчерской службы Кочкуровского района, Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ и др.

«На протяжении последних лет филиал планомерно ведет строительство линий связи и модернизирует свои сети с целью увеличения пропускной способности каналов и улучшения качества оказываемых услуг. На базе оптической сети становится возможным предоставление жителям и организациям республики полноценных пакетов услуг с выгодными тарифными планами и подключение дополнительных сервисов и опций», – отметил заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» – технический директор Алексей Русскин.



