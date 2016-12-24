Бывший футболист «Мордовии» и «Динамо» получил три года условно за незаконный оборот наркотиков

Репортер

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор бывшему игроку футбольной «Мордовии» и столичного «Динамо» Кириллу Курочкину. Он признан виновным в незаконном обороте наркотиков.

В ноябре прошлого года Кирилл Курочкин был задержан сотрудниками республиканского МВД. Оперативники отрабатывали группу наркодельцов, продававших зелье через тайники-закладки. Действовали торговцы по стандартной схеме: через интернет предлагали купить дурман, принимали оплату безналичным переводом на банковскую карту, а затем сообщали клиенту, где забрать товар. 17 ноября одним из клиентов, который пришел за товаром, оказался бывший футболист «Мордовии» Кирилл Курочкин.

В судебном заседании Курочкин полностью признал свою вину, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.   

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