Бывший футболист «Мордовии» и «Динамо» получил три года условно за незаконный оборот наркотиков

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Ленинский районный суд Саранска вынес приговор бывшему игроку футбольной «Мордовии» и столичного «Динамо» Кириллу Курочкину. Он признан виновным в незаконном обороте наркотиков.
В ноябре прошлого года Кирилл Курочкин был задержан сотрудниками республиканского МВД. Оперативники отрабатывали группу наркодельцов, продававших зелье через тайники-закладки. Действовали торговцы по стандартной схеме: через интернет предлагали купить дурман, принимали оплату безналичным переводом на банковскую карту, а затем сообщали клиенту, где забрать товар. 17 ноября одним из клиентов, который пришел за товаром, оказался бывший футболист «Мордовии» Кирилл Курочкин.
В судебном заседании Курочкин полностью признал свою вину, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
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