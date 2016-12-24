42-летний житель Мордовии получил срок за совершение развратных действий в отношении собственной дочери

Мужчина жил в одном доме с двумя дочерьми - младшей в этом году исполнилось 13, а старшей 15 лет. После развода мать девочек жила отдельно, оставив их на попечение отца.

По версии следствия, с июня 2014-го по июль 2015 года отец девочек дважды совершал развратные действия в отношении младшей дочери. На тот момент ей было всего 12 лет. Девочка долгое время боялась кому-либо рассказывать о происходящем, она утверждает, что папаша пригрозил ей расправой, если она вздумает жаловаться. По этой же причине она не оказывала родителю какого-либо сопротивления. Лишь в июне прошлого года, когда отец поколотил дочь, она обо всем рассказала матери. Родительница сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Сотрудники Следственного комитета по РМ возбудили в отношении отца уголовное дело по двум эпизодам статьи «Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В рамках расследования в отношении обвиняемого была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласной которой он признан вменяемым.

В суде собранные следователями доказательства были признаны достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю Атяшевского района. Он был признан виновным и получил 4 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.