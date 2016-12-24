42-летний житель Мордовии получил срок за совершение развратных действий в отношении собственной дочери

Настоящее мороженое, новый ЗАГС и центр технических видов спорта
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об...