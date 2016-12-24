Дело о хищении металла с «Рузхиммаша» на 18 миллионов рублей передали в суд

В ближайшее время в Рузаевском суде начнется рассмотрение громкого уголовного дела по хищениям с «Рузхиммаша». Первым на скамье подсудимых за пособничество в хищении чужого имущества в особо крупном размере организованной группой окажется 32-летний водитель завода Марат Салахдинов.

По версии следствия, в период с ноября 2012-го по март 2013 года Салахдинов в составе организованной группы совершил хищение с «Рузхиммаша» неучтенных излишков сортового и листового металлопроката на сумму более 4 млн 700 тыс. рублей. Кроме того, в период с июня-июля 2013-го по май 2015 года Салахдинов с теми же подельниками провернул хищение с предприятия партии металла уже на 13 млн рублей. После того как металлопрокат вывозился на машинах с предприятия, за пределами Рузаевки похищенное добро перегружали на другие грузовики и отправляли по намеченному маршруту.

В ходе расследования водитель «Рузхиммаша» полностью признал свою вину. С Салахдиновым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнены им в полном объеме. Его уголовное дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено отдельно от других фигурантов этой многомиллионной махинации.

Помимо Салахдинова по делу проходили еще несколько человек, среди них директор по защите ресурсов «Рузхиммаша» Андрей Аникин. Еще на следствии один из сотрудников предприятия заявил, что въехать или выехать с завода машины с металлом могли лишь с письменного разрешения Андрея Аникина.

К хищениям металла с предприятия была причастна целая преступная группа, в которую входили кладовщики, водители и другие сотрудники «Рузхиммаша». Среди фигурантов этого дела следствие называло и Валентину Махрову - на момент ареста она трудилась заведующей складом местной птицефабрики «Авангард». Некоторые фигуранты уголовного дела в начале следствия даже просили взять их под госзащиту, поскольку опасались возможного давления как раз со стороны Махровой, имевшей обширные связи на «Рузхиммаше».

Судя по всему, в ближайшее время в суд поступит дело в отношении и других фигурантов этого резонансного дела. Известно, что на имущество подозреваемых наложен арест на сумму более 15 млн рублей.